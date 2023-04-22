汽機車違停釀交通成行人地獄 警署舉發件數居冠

台灣交通環境被外國媒體報導為「行人地獄」。警政署官網發布統計數據顯示，全台警方去年舉發汽機車前5大違規項目，汽機車皆以違規停車居冠，另有不依規定轉彎、闖紅燈等。

警政署官方網站的警政統計通報日前發布數據，經統計，111年全台警察機關舉發汽機車前5大違規項目，分別是違規停車、超出限速60公里以下、不依規定轉彎、闖紅燈、爭道行駛。

警政署數據顯示，111年舉發違反道路交通管理處罰條例總件數共1501萬6547件，其中汽車違規909萬4007件 、機車違規575萬5659件；違規總件數比110年增加115萬9336件。

警政署統計111年舉發汽機車違規前5大項目件數，汽車部分以違規停車共309萬588件居冠，其次為超出速限60公里以下有253萬124件、不依規定轉彎84萬9062件、闖紅燈56萬6496件、爭道行駛20萬9397件。

警方舉發機車違規前5大項目件數也是以違規停車共139萬6968件居首，其次為超出速限60公里以下有109萬1253件、闖紅燈90萬9951件、不依規定轉彎61萬6282件、爭道行駛45萬8823件。

警政署公布去年警察交通執法與事故處理滿意度調查結果，違規停車是民眾認為前3大最嚴重交通問題之一，且因近年違規舉發項目均以違規停車居首，警方會持續加強取締違規停車及拖吊等措施，維護民眾行的安全，至於駕駛人使用手機等影響其他民眾安全，會透過專案加強取締，遏止違法行為。

此外，酒後駕車件數與107年相比減少近4成，除中央修法提高罰則及疫情期間民眾減少應酬飲宴，警政署要求全台警方在餐廳、KTV、夜店等治安要點，部署警力嚴格取締酒駕，並結合第三方如數位平台、網路社群等宣導代叫計程車、代駕服務或指定未喝酒人員駕駛等方式，可看出有防範民眾酒駕成效。