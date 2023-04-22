影／女酒駕躲警追 墜磺港漁港亡 車撞護堤再墜海畫面曝光！

新北市金山區今天下午1點多，40多歲林姓女子在環金、中正路口發生車車禍，員警到場處理事故測繪現場後，當員警拿測測器要酒測時，她突跳上車鎖車門並加速，警方騎機車後後追，她先撞堤岸再墜海，救起送醫不治。

金山警分局調查，下午1時27分金山區環金、中正路口有兩車發生車損車禍，員警據報到場處理事故，現場都測繪完成，當警方要拿起酒測器時，林姓女駕駛（40歲，高雄人）突跳上車鎖車門，加速由環金路往中正路方向逃逸，警方敲車門都不理會。

分局立即通報交通分隊、大鵬所線上警力協助攔截圍捕，下午1時38分逃逸車輛墜入金山區磺港漁港，警方立即通報119及海巡單位派員到場救護。

根據蒐證影像顯示，當時逃逸車子開進港港，先撞左側護堤，警方機車在後方追著，後來就車子就墜入海中。

消防局下午1時38分獲報，磺港漁港有一輛汽車落水，車內有一女子受困，車子掉落入4米海底，消防人員下海先固定車體，2點多重裝人員將一拉出來，外科OHCA，命危送台大金山醫院搶救，3點多宣告不治。