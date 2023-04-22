乾妹妹慫恿投資「石頭」 高雄大叔真信 警揭穿有詐

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聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

單身的50歲柯姓男子，3個月前在網路認了一名穿著很潮的女子當乾妹妹；女方慫恿他投資翡翠原石致富，柯被洗腦，至銀行匯款5280元，行員察覺不對勁報警；警方發現2人姓氏不同，且對話都是簡體字，匯款端帳戶也被警示3次，揭穿柯被假乾妹騙得團團轉。

鳳山警分局五甲派出所警方，昨下午1時許，接獲轄內五甲二路一家銀行行員通報，只有男子疑似遭到交友詐騙，警員蘇展民、林育嬋獲報到場了解。

當時柯男正準備在銀行匯款人民幣1100元、折合台幣約5280元，警方詢問柯匯款原因，柯原本聲稱，要匯款給自己的妹妹，但警方查對方姓趙，和他不同姓，他才娓娓道來原因。

柯說，3個月前，在網路交友認識一名「妹妹」，對方每天噓寒問暖，聊天過程中透露她有投資翡翠原石的「賭石」管道，可一夜致富。女方並提供「賭石直播」的網址供他觀看，遊說他花一些錢投資，他因心儀對方外表，想說先砸小錢試看看。

警方檢視柯男手機，發現2人對話都是簡體字，柯直呼對方「妹妹」，對方要求他投資可詢問客服老師，警方告知是交友詐騙，且匯款端帳戶已被警示3次，柯才恍然大悟，自己險落入假乾妹詐騙陷阱。

高雄柯姓男子被打扮新潮的假乾妹誘騙，到鳳山區一家銀行匯款5000餘元投資原石，所幸經行員和警方勸阻。記者石秀華／翻攝
高雄柯姓男子被打扮新潮的假乾妹誘騙，到鳳山區一家銀行匯款5000餘元投資原石，所幸經行員和警方勸阻。記者石秀華／翻攝
高雄柯姓男子被打扮新潮的假乾妹誘騙，匯款5000餘元投資原石，所幸經行員和警方勸阻。記者石秀華／翻攝
高雄柯姓男子被打扮新潮的假乾妹誘騙，匯款5000餘元投資原石，所幸經行員和警方勸阻。記者石秀華／翻攝
高雄柯姓男子被假乾妹誘騙，匯款投資原石，警方勸阻柯勿落入交友詐騙陷阱。記者石秀華／翻攝
高雄柯姓男子被假乾妹誘騙，匯款投資原石，警方勸阻柯勿落入交友詐騙陷阱。記者石秀華／翻攝
高雄柯姓男子被打扮新潮的假乾妹誘騙，匯款投資原石，警方檢視手機，發現2人對話都是簡體字，柯直呼對方「妹妹」。記者石秀華／翻攝
高雄柯姓男子被打扮新潮的假乾妹誘騙，匯款投資原石，警方檢視手機，發現2人對話都是簡體字，柯直呼對方「妹妹」。記者石秀華／翻攝
高雄柯姓男子被打扮新潮的假乾妹誘騙，匯款投資原石，警方檢視手機，發現2人對話都是簡體字。記者石秀華／翻攝
高雄柯姓男子被打扮新潮的假乾妹誘騙，匯款投資原石，警方檢視手機，發現2人對話都是簡體字。記者石秀華／翻攝

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