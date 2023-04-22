乾妹妹慫恿投資「石頭」 高雄大叔真信 警揭穿有詐

單身的50歲柯姓男子，3個月前在網路認了一名穿著很潮的女子當乾妹妹；女方慫恿他投資翡翠原石致富，柯被洗腦，至銀行匯款5280元，行員察覺不對勁報警；警方發現2人姓氏不同，且對話都是簡體字，匯款端帳戶也被警示3次，揭穿柯被假乾妹騙得團團轉。

鳳山警分局五甲派出所警方，昨下午1時許，接獲轄內五甲二路一家銀行行員通報，只有男子疑似遭到交友詐騙，警員蘇展民、林育嬋獲報到場了解。

當時柯男正準備在銀行匯款人民幣1100元、折合台幣約5280元，警方詢問柯匯款原因，柯原本聲稱，要匯款給自己的妹妹，但警方查對方姓趙，和他不同姓，他才娓娓道來原因。

柯說，3個月前，在網路交友認識一名「妹妹」，對方每天噓寒問暖，聊天過程中透露她有投資翡翠原石的「賭石」管道，可一夜致富。女方並提供「賭石直播」的網址供他觀看，遊說他花一些錢投資，他因心儀對方外表，想說先砸小錢試看看。