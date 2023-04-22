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畫面曝光！女疑酒駕為躲警一路擦撞護堤 衝進磺港漁港墜海亡

澳洲重大車禍3台人亡！台灣情侶打工魂斷異鄉 家屬飛抵澳洲

影／1女開車出車禍疑躲酒測衝入金山礦港漁港 救起無生命跡象

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

今天下午1點多，一名女子開車與人發生車禍，疑似酒駕當警方要酒測時突開車逃逸，駛入新北市金山區磺港漁港，疑路況不熟，人車衝入港內，受困車內，消防人員將她救起時已無生命跡象，事故原因由警方調查處理。

消防局下午1時38分獲報，磺港漁港有一輛汽車落水，車內有一女子受困，車子沉入4米海底，消防人員下海先固定車體，2點多重裝人員將一拉出來，到院前無呼吸心跳，女子年約40多歲，命危送台大金山醫院搶救，車內無其他人。

金山警分局說，這輛汽車是下午1時27分在金山區環金、中正路口有兩車發生車損車禍，員警據報到場處理事故時，該車女性駕駛在警欲實施酒測時，突跳上車，鎖上車門並加速由環金路往中正路方向逃逸。

分局立即通報交通分隊、大鵬所線上警力協助攔截圍捕，下午1時38分逃逸車輛墜入金山區磺港漁港，警方立即通報119及海巡單位派員到場救護。

警方調查，車主是林姓女子，是否就是駕駛人尚未確認，正在釐清是否為同一人，駕駛是否有酒駕也正在釐清調查，逃逸原因待查。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金山礦港漁港一女疑躲酒測衝入海，救起無生命跡象。記者游明煌／翻攝
金山礦港漁港一女疑躲酒測衝入海，救起無生命跡象。記者游明煌／翻攝
金山礦港漁港一女疑躲酒測衝入海，救起無生命跡象。記者游明煌／翻攝
金山礦港漁港一女疑躲酒測衝入海，救起無生命跡象。記者游明煌／翻攝
金山礦港漁港一女疑躲酒測衝入海，救起無生命跡象。記者游明煌／翻攝
金山礦港漁港一女疑躲酒測衝入海，救起無生命跡象。記者游明煌／翻攝
金山礦港漁港一女疑躲酒測衝入海，救起無生命跡象。記者游明煌／翻攝
金山礦港漁港一女疑躲酒測衝入海，救起無生命跡象。記者游明煌／翻攝

金山 酒駕

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