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澳洲重大車禍3台人亡！台灣情侶打工魂斷異鄉 家屬飛抵澳洲

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台7乙飆車惹民怨 桃警攔6改裝機車最高罰3600元

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市大溪復興區台7線、台7乙線屢屢假日出現大重機飆車或發生車禍意外，民眾檢舉陳情，大溪警方今天上午在台7乙線展開雙向攔檢稽查，執行取締機車（噪音）改裝車輛專案，總共攔檢盤查重機及大型重機車50多輛，現場攔查取締告改裝機車噪音分貝超標6輛，依噪音法規定最高處3600元罰款。。

大溪警分局表示，台7線、台7乙線屢屢假日接獲民眾陳情檢舉改裝車輛製造噪音飆車，尤其改裝排氣管製造噪音聲音大，影響行車安全、妨礙居民安寧，警方動員警力在台7乙線執行雙向攔檢阻斷式聯合取締改裝車輛勤務，總共攔查50多輛機車，現場開單告發6輛改裝機車分貝超標，違反噪音法規定6件，將處以1800元至3600元罰款。

警方在台7乙取締飆車。圖/ 警方提供
警方在台7乙取締飆車。圖/ 警方提供
警方在台7乙取締飆車。圖/ 警方提供
警方在台7乙取締飆車。圖/ 警方提供
警方在台7乙取締飆車。圖/ 警方提供
警方在台7乙取締飆車。圖/ 警方提供
警方在台7乙取締飆車。圖/ 警方提供
警方在台7乙取締飆車。圖/ 警方提供
警方在台7乙取締飆車。圖/ 警方提供
警方在台7乙取締飆車。圖/ 警方提供

噪音 重機 超標

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