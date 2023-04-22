新北八里肇逃駕駛今下午到案 辯稱：不知道有撞到人

昨天傍晚57歲洪男騎車變換車道，38歲王女騎車在後閃避不及自摔落地，再被後方汽車碰撞重傷，汽車駕駛肇逃警以車追人。今天下午1時許循線通知肇事駕駛余女到案說明，她辯稱急著去接小孩，又不知道有撞到人，警詢後依肇事逃逸罪嫌函送法辦。

據了解昨天傍晚5時30分左右，洪男（57歲）酒後騎車沿著新北市八里區龍米路一段直行，途中騎經龍米路一段11巷18號前突然變換車道，導致後方洪女（38歲）騎車閃避不及自摔倒地，隨後再被後方汽車碰撞，汽車駕駛沒有停車查看，而是加速油門逃逸。

今天下午警方循線通知肇事汽車駕駛余女（52歲）到案說明，她辯稱事發當下正趕著去蘆洲接小孩，不知道已經碰撞上人，警詢後依肇事逃逸罪嫌函送法辦。

警方呼籲，汽機車駕駛肇事發生事故，務必先報警等待警方到場處理，若肇事致人受傷逃逸屬實恐涉刑法第185-4條，可處6個月以上5年以下有期徒刑。

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