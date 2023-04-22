禍不單行！新北女騎士被酒駕撞倒再遭後方汽車撞 警追肇逃車

38歲王女與57歲洪男各自騎車經過新北市八里區發生車禍，王女摔落在地再遭後方汽車碰撞，汽車駕駛加速油門逃逸，王女受傷送醫急救沒有生命危險。洪男經酒測值每公升0.15毫克帶回偵辦，警詢後依公共危險罪嫌移送法辦，另持續追緝肇逃駕駛到案說明。

據了解，洪姓男子5年前有酒駕紀錄，昨天傍晚5時30分左右，他酒後騎車沿著新北市八里區龍米路一段直行，途中騎經龍米路一段11巷18號前突然變換車道，導致後方洪女所騎機車閃避不及自摔倒地，王女還無法爬起再被後方汽車碰撞，汽車駕駛沒有停車查看，而是加速油門肇事逃逸。

警、消獲報派員趕抵，經檢視王女胸骨閉鎖性骨折、背部擦挫傷意識清醒，緊急送醫急救沒有生命危險。洪男酒測值每公升0.15毫克帶回偵辦，警詢後依公共危險罪嫌送辦，另調閱沿路監視器畫面，持續追緝肇逃駕駛到案說明釐清。

蘆洲警分局呼籲，汽機車駕駛肇事發生事故，務必先報警等待警方到場處理，若肇事致人受傷逃逸屬實恐涉刑法第185-4條，可處6個月以上5年以下有期徒刑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康