高雄鋼鐵廠加熱器餘溫引油壁冒煙 消防搶救2小時滅火

高雄橋頭區芋寮路一處鐵皮鋼鐵廠，今天上午9時許，突傳出火警，消防局出動15車38人前往搶救，到達時地下室不斷冒出陣陣濃煙，消防員射水線搶救，並佈署排煙系統，火勢2小後撲滅，無人受傷，初判為斷電的加熱器餘熱引起冷卻油槽空桶槽壁油脂冒煙釀禍。

位於高雄橋頭區芋寮路一處鐵皮鋼鐵廠，今天上午9時許，地下室莫名冒出陣陣濃煙，消防局獲報，派出15車38人前往現場馳援。

消防員抵達火場後，發現現場為1層樓挑高鐵皮建築物，地下室不斷冒出煙火，隨即佈署水線搶救，並將黑煙以排煙系統排出，以利救災。