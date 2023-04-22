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高雄鋼鐵廠加熱器餘溫引油壁冒煙 消防搶救2小時滅火

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄橋頭區芋寮路一處鐵皮鋼鐵廠，今天上午9時許，突傳出火警，消防局出動15車38人前往搶救，到達時地下室不斷冒出陣陣濃煙，消防員射水線搶救，並佈署排煙系統，火勢2小後撲滅，無人受傷，初判為斷電的加熱器餘熱引起冷卻油槽空桶槽壁油脂冒煙釀禍。

位於高雄橋頭區芋寮路一處鐵皮鋼鐵廠，今天上午9時許，地下室莫名冒出陣陣濃煙，消防局獲報，派出15車38人前往現場馳援。

消防員抵達火場後，發現現場為1層樓挑高鐵皮建築物，地下室不斷冒出煙火，隨即佈署水線搶救，並將黑煙以排煙系統排出，以利救災。

火勢於2小時後撲滅，幸無人受傷；消防員見入地下室查看，初步研判是地下室斷電的加熱器餘熱引起冷卻油槽空桶槽壁油脂冒煙，隨後引發火災所致；詳細起火原因由鑑識人員釐清。

高雄橋頭區芋寮路一處鋼鐵廠，地下室的加熱器餘溫引油壁冒煙，消防員進入火場搶救。記者石秀華／翻攝
高雄橋頭區芋寮路一處鋼鐵廠，地下室的加熱器餘溫引油壁冒煙，消防員進入火場搶救。記者石秀華／翻攝
高雄橋頭區芋寮路一處鋼鐵廠，地下室的加熱器餘溫引油壁冒煙，消防員佈水線並以排煙系統排煙，搶救2小時後順利滅火。記者石秀華／翻攝
高雄橋頭區芋寮路一處鋼鐵廠，地下室的加熱器餘溫引油壁冒煙，消防員佈水線並以排煙系統排煙，搶救2小時後順利滅火。記者石秀華／翻攝
高雄橋頭區芋寮路一處鋼鐵廠，地下室的加熱器餘溫引油壁冒煙，消防員搶救2小時後滅火，消防員進入火場內查看。記者石秀華／翻攝
高雄橋頭區芋寮路一處鋼鐵廠，地下室的加熱器餘溫引油壁冒煙，消防員搶救2小時後滅火，消防員進入火場內查看。記者石秀華／翻攝
高雄橋頭區芋寮路一處鋼鐵廠，地下室的加熱器餘溫引油壁冒煙，消防員搶救2小時後順利滅火，消防員趁機向業者宣導防火觀念。記者石秀華／翻攝
高雄橋頭區芋寮路一處鋼鐵廠，地下室的加熱器餘溫引油壁冒煙，消防員搶救2小時後順利滅火，消防員趁機向業者宣導防火觀念。記者石秀華／翻攝

消防員 高鐵

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