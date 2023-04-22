快訊

鎮瀾宮總務組志工遭廟方陣頭車撞死 載他的駕駛：根本不知他上車

又一現任綠委被扳倒！黨內初選勝劉櫂豪 賴坤成：這是台東人真正民意

把握手機限時優惠！蘋果iPhone 14 Pro Max便宜5千 OPPO這款更下殺1萬2

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民進黨批新北治安破洞 新北警：勿因選舉犧牲基層警察

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

民進黨昨召開記者會砲轟新北市長侯友宜出國市政考察卻大談與市政交流無關的兩岸關係，新北還爆發未成年少年持衝鋒槍掃射51槍事件，引發社會恐慌。新北市警察局今天發出聲明表示，基層警員不惜犧牲個人安全來保護市民，籲請政治人物不要再用攻擊警察做為選舉攻擊議題。

新北市警局指出，治安問題不論黑幫、槍枝、詐欺集團等組織犯罪都是跨縣市的犯罪問題，包括今年發生幾起重大案件，像4月19日雙北市的槍擊案件，雙北市警局共同組成專案小組積極偵辦；3月24日台北市發生的500萬搶案、新北市也協助在1小時將4名犯嫌攔查破案；日前新北市也與台中市警局合作共同檢肅竹聯幫捍衛隊到案，犯罪問題不會受到縣市區別而有隔閡，新北市積極與各警察單位合作，跨縣市情資整合，攜手合作、共同打擊犯罪。

市警局表示，依內政部的數據統計，新北市犯罪人口率從2011年每十萬人1310人，到2021年大幅下降為507人，犯罪人口率的從原本的六都第二高，降為六都最低，新北市近幾年的治安狀況是非常穩定的。

市警局長廖訓誠呼籲政治人物不要為了選舉抹黑來消費治安，更不應該讓警察淪為政治操作的話題，更同時不要抹殺基層員警的血跟汗，讓全國的警察因此感到寒心，士氣遭受打擊。

新北市刑大大隊長蕭瑞豪表示，新北警方從去年起迄今查獲多起人頭帳戶拘禁案，其中有2件是經由銀行通報，另外有2件是透過旅宿業通報，於今年4月11日更是破獲詐團囚禁人頭帳戶幕後首腦綽號「藍道」，瓦解這個危害國人的詐欺集團。

他表示，新北警方也與旅宿業者建立聯繫管道，成立友善通報網，透過「金警聯防平臺」反饋給銀行業者鼓勵及宣傳，金融機構110年至111年的攔阻件數由529件增加到1102件，金額由2億1千餘萬元增加達5億6千餘萬元，112年迄今除攔阻件數239件，金額也達1億4千餘萬元，

新北刑大指出，將持續查緝、打擊詐騙集團，同時持續走入民眾實施宣導，並加強透過異業的結盟、聯防斬斷詐騙集團金流。

新北警方與銀行及旅宿業結合，建立聯繫管道，成立友善通報網，誓斬詐騙集團產業鏈。圖／警方提供
新北警方與銀行及旅宿業結合，建立聯繫管道，成立友善通報網，誓斬詐騙集團產業鏈。圖／警方提供
新北警自去年起迄今查獲多起人頭帳戶拘禁案，其中有2件是經由銀行通報，另外有2件是透過旅宿業通報查獲。圖／警方提供
新北警自去年起迄今查獲多起人頭帳戶拘禁案，其中有2件是經由銀行通報，另外有2件是透過旅宿業通報查獲。圖／警方提供
新北警方與銀行及旅宿業結合，建立聯繫管道，成立友善通報網，誓斬詐騙集團產業鏈。圖／警方提供
新北警方與銀行及旅宿業結合，建立聯繫管道，成立友善通報網，誓斬詐騙集團產業鏈。圖／警方提供
15歲朱姓少年4月10日涉嫌持空氣槍朝新北市土城區當舖連開3槍，土城警方今天凌晨追緝朱少到案，新北市警察局長廖訓誠（右二）今天召開記者會，強調少年開槍事件頻傳，警方絕對會全力追查幕後藏鏡人，一個都不放過。記者王長鼎／攝影
15歲朱姓少年4月10日涉嫌持空氣槍朝新北市土城區當舖連開3槍，土城警方今天凌晨追緝朱少到案，新北市警察局長廖訓誠（右二）今天召開記者會，強調少年開槍事件頻傳，警方絕對會全力追查幕後藏鏡人，一個都不放過。記者王長鼎／攝影

警察 詐騙集團

延伸閱讀

雪山翠池遇難山友為新北義消 天候不佳未能及時救援

土城槍擊案傷侯友宜「刑警」形象 藍委：操作痕跡明顯

423世界閱讀日 新北推廣跨域閱讀 讀完書可到市場遊逛

影／朝當舖開3槍 少年槍手撞公車滿身傷 今晨落網辯頭暈不記得

相關新聞

能高縱走1死1失蹤 資深山友：不要賭命 該撤就勇敢撤退

6人登山隊伍登能高安東軍山縱走，遭遇惡劣氣候，領隊失溫死亡，一名女性山友疑似高山症，下落不明、還在搜救。資深山友呼籲，不...

水泥預拌車圖方便 違規行駛釀大停電 北巿警大動作開罰

台北市北投區溫泉路一帶近日突大停電，周遭民、商家受影響，台電人員獲報兩小時內排除，警方介入發現是王姓男子駕駛水泥預拌車逆...

禍不單行！新北女騎士被酒駕撞倒再遭後方汽車撞 警追肇逃車

38歲王女與57歲洪男各自騎車經過新北市八里區發生車禍，王女摔落在地再遭後方汽車碰撞，汽車駕駛加速油門逃逸，王女受傷送醫...

高雄鋼鐵廠加熱器餘溫引油壁冒煙 消防搶救2小時滅火

高雄橋頭區芋寮路一處鐵皮鋼鐵廠，今天上午9時許，突傳出火警，消防局出動15車38人前往搶救，到達時地下室不斷冒出陣陣濃煙...

民進黨批新北治安破洞 新北警：勿因選舉犧牲基層警察

民進黨昨召開記者會砲轟新北市長侯友宜出國市政考察卻大談與市政交流無關的兩岸關係，新北還爆發未成年少年持衝鋒槍掃射51槍事...

雪山翠池遇難山友為新北義消 天候不佳未能及時救援

雪霸國家公園19日發生登山客疑因高山症發作受困翠池山屋，但天候影響救援任務，51歲曹姓山友不幸遇難，昨晚6點多遺體運抵雪...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦