民進黨批新北治安破洞 新北警：勿因選舉犧牲基層警察

民進黨昨召開記者會砲轟新北市長侯友宜出國市政考察卻大談與市政交流無關的兩岸關係，新北還爆發未成年少年持衝鋒槍掃射51槍事件，引發社會恐慌。新北市警察局今天發出聲明表示，基層警員不惜犧牲個人安全來保護市民，籲請政治人物不要再用攻擊警察做為選舉攻擊議題。

新北市警局指出，治安問題不論黑幫、槍枝、詐欺集團等組織犯罪都是跨縣市的犯罪問題，包括今年發生幾起重大案件，像4月19日雙北市的槍擊案件，雙北市警局共同組成專案小組積極偵辦；3月24日台北市發生的500萬搶案、新北市也協助在1小時將4名犯嫌攔查破案；日前新北市也與台中市警局合作共同檢肅竹聯幫捍衛隊到案，犯罪問題不會受到縣市區別而有隔閡，新北市積極與各警察單位合作，跨縣市情資整合，攜手合作、共同打擊犯罪。

市警局表示，依內政部的數據統計，新北市犯罪人口率從2011年每十萬人1310人，到2021年大幅下降為507人，犯罪人口率的從原本的六都第二高，降為六都最低，新北市近幾年的治安狀況是非常穩定的。

市警局長廖訓誠呼籲政治人物不要為了選舉抹黑來消費治安，更不應該讓警察淪為政治操作的話題，更同時不要抹殺基層員警的血跟汗，讓全國的警察因此感到寒心，士氣遭受打擊。

新北市刑大大隊長蕭瑞豪表示，新北警方從去年起迄今查獲多起人頭帳戶拘禁案，其中有2件是經由銀行通報，另外有2件是透過旅宿業通報，於今年4月11日更是破獲詐團囚禁人頭帳戶幕後首腦綽號「藍道」，瓦解這個危害國人的詐欺集團。

他表示，新北警方也與旅宿業者建立聯繫管道，成立友善通報網，透過「金警聯防平臺」反饋給銀行業者鼓勵及宣傳，金融機構110年至111年的攔阻件數由529件增加到1102件，金額由2億1千餘萬元增加達5億6千餘萬元，112年迄今除攔阻件數239件，金額也達1億4千餘萬元，