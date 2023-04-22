能高縱走1死1失蹤 資深山友：不要賭命 該撤就勇敢撤退

6人登山隊伍登能高安東軍山縱走，遭遇惡劣氣候，領隊失溫死亡，一名女性山友疑似高山症，下落不明、還在搜救。資深山友呼籲，不要和壞天氣賭裝備，遇到惡劣天候，該撤退就要勇敢撤退。

能高安東軍山縱走又稱北三段，從南投縣仁愛鄉屯原登山口進入，沿著奇萊南峰往南經南華山、卡賀爾山、能高山、能高南峰、光頭山、白石山、安東軍山，最後從仁愛鄉奧萬大森林遊樂區出來，位在南投和花蓮兩縣交界高山稜線，一般安排5天4夜行程。

從能高南峰到白石山，以至於安東軍山，有台灣最美的高山草原地帶和高山湖泊，美景吸引山友跋山涉水探訪。不過，從光被八表紀念碑之後，沿路是及膝甚至比人高的箭竹，在能高主峰水源也僅台灣池和大陸池等看天池水，加上長時間負重攀登，高山症和體能狀況是一大挑戰。

尤其，4月以來高山氣候變化大，清明連假期間，就有不少登山隊勉強縱走，遇上狂風暴雨，帳棚搭建在高山稜線上，幾乎被狂風直接扯斷、吹走，許多登山隊狼狽撤退到天池山莊求助。