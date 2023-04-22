聽新聞
test
0:00 / 0:00
能高縱走1死1失蹤 資深山友：不要賭命 該撤就勇敢撤退
6人登山隊伍登能高安東軍山縱走，遭遇惡劣氣候，領隊失溫死亡，一名女性山友疑似高山症，下落不明、還在搜救。資深山友呼籲，不要和壞天氣賭裝備，遇到惡劣天候，該撤退就要勇敢撤退。
能高安東軍山縱走又稱北三段，從南投縣仁愛鄉屯原登山口進入，沿著奇萊南峰往南經南華山、卡賀爾山、能高山、能高南峰、光頭山、白石山、安東軍山，最後從仁愛鄉奧萬大森林遊樂區出來，位在南投和花蓮兩縣交界高山稜線，一般安排5天4夜行程。
從能高南峰到白石山，以至於安東軍山，有台灣最美的高山草原地帶和高山湖泊，美景吸引山友跋山涉水探訪。不過，從光被八表紀念碑之後，沿路是及膝甚至比人高的箭竹，在能高主峰水源也僅台灣池和大陸池等看天池水，加上長時間負重攀登，高山症和體能狀況是一大挑戰。
尤其，4月以來高山氣候變化大，清明連假期間，就有不少登山隊勉強縱走，遇上狂風暴雨，帳棚搭建在高山稜線上，幾乎被狂風直接扯斷、吹走，許多登山隊狼狽撤退到天池山莊求助。
陳姓資深山友呼籲，大家不要和壞天氣賭裝備，尤其是台灣的百岳縱走路線挑戰難度都很高，在大自然面前，這些營柱、天幕都沒有任何保護力，該撤退時就要勇敢撤退，才是自保之道。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言