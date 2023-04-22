雪山翠池遇難山友為新北義消 天候不佳未能及時救援

雪霸國家公園19日發生登山客疑因高山症發作受困翠池山屋，但天候影響救援任務，51歲曹姓山友不幸遇難，昨晚6點多遺體運抵雪山登山口後交由家屬，後續將由檢警相驗處理；苗栗縣消防局表示，這次發生山難的曹姓山友是新北義消幹部，新北消防局也派遣山搜義消多人前往救援，無奈天候不佳，直升機也無法進行救援。

苗栗縣消防局表示，19日清晨5點42分接獲救援報案，消防局及雪霸管理處接連派遣3梯次人員趕往救援，待救援者是新北市義消幹部，新北市消防局也派遣山搜義消6人趕往加入第4梯次救援任務。