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雪山翠池遇難山友為新北義消 天候不佳未能及時救援
雪霸國家公園19日發生登山客疑因高山症發作受困翠池山屋，但天候影響救援任務，51歲曹姓山友不幸遇難，昨晚6點多遺體運抵雪山登山口後交由家屬，後續將由檢警相驗處理；苗栗縣消防局表示，這次發生山難的曹姓山友是新北義消幹部，新北消防局也派遣山搜義消多人前往救援，無奈天候不佳，直升機也無法進行救援。
苗栗縣消防局表示，19日清晨5點42分接獲救援報案，消防局及雪霸管理處接連派遣3梯次人員趕往救援，待救援者是新北市義消幹部，新北市消防局也派遣山搜義消6人趕往加入第4梯次救援任務。
遇難的登山客參加11人組成的登山隊伍攀登雪山，曹姓登山客疑因發生高山症，吸呼急促，在翠池山屋等待救援，隊友雖使用山屋內的高壓艙協助，但並未改善，20日清晨7點多接獲待援者肺浸潤嚴重的訊息，將近中午12點接獲通報待援患者失去生命徵象，醫師也在七卡山莊線上指導登山隊領隊施以CPR急救，遺憾最終未能挽回一命。
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