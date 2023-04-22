台南女大生情傷上高樓要跳下 警鬼門關前及時拉下救命

台南永康警分局今天表揚大灣所警員劉承唐、李冠儀「勇敢行為搶救人命」、並將提報市警局獎勵。兩人19日晚巡邏時，得知永康某科技大學有女學生爬到學校大樓頂樓要跳樓，及時將人從圍牆拉下、救回一命。

大灣派出所長長黃貞融說，兩人獲報時剛好在附近巡邏，立即進校內搜尋，在其中一棟教學大樓頂樓找到這名年輕女學生，「人因為感情因素想不開、已經躺臥在頂樓圍牆邊緣隨時要往下跳」。

警員劉承唐、李冠儀上前與其攀談，轉移注意力，趁她回話時，劉承唐一個箭步衝向前將她從圍牆邊緣拉下，無人受傷，員警隨後將女學生拉起身，開導她千萬不要因為感情因素傷害自己、進而讓家人傷心，事後家屬對警員的及時救援表示由衷感謝。

永康警分局長甘炎民表示，維護民眾的生命及身體健康狀況是警政重中之重，提醒同仁接獲報案有急需協助民眾時，應保持同理心迅速因應，「一些小小的舉動，可能當下覺得沒什麼，但千萬不要小看善的傳遞」。

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