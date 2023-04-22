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水泥預拌車圖方便 違規行駛釀大停電 北巿警大動作開罰

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市北投區溫泉路一帶近日突大停電，周遭民、商家受影響，台電人員獲報兩小時內排除，警方介入發現是王姓男子駕駛水泥預拌車逆向行駛勾斷電纜，後續依道路交通管理處罰條例開罰，另依建築法函送主管機關開罰。

警方調查，北投區溫泉路一帶，4月19日下午3時30分突然發生停電事故，不僅民家受影響，警政監錄、電信通訊系統都受波及，也導致部分路段堵塞。

警方獲報後通知台電人員到場維修，下午5時20分恢復供電；警方除啟動交通快打疏導外，也發現事發起因源於50歲王姓男子所駕水泥預拌車勾斷電纜線所致。

員警發現，王男駕車準備進入溫泉路30巷內一處工地施工，卻便宜行事，不顧路口設有大型車禁止進入標誌，逆向進入巷弄內，車體勾斷電纜線後釀成停電事故。

警方說，王男車輛符合核定重量，未有超載情事，但違規行駛事證明確，後續依道路交通管理處罰條例第60條第2項第3款規定，開罰900至1800元，並結合第三方警政，依建築法針對建築工程車未依規定行駛部分，函送台北市建築管理工程處開罰。

警方呼籲，水泥預拌車、砂石車、大貨車等大型車輛，車體、車重遠較一般汽機車龐大，衍生的行車風險也倍增，警方將持續針對大型車超載、違規行駛等行為加強執法，職業大型車駕駛切勿心存僥倖，也呼籲用路人皆應具備防禦駕駛觀念，行駛時盡量遠離大型車周遭，以保安全。

王男駕車準備進入溫泉路30巷內一處工地施工，卻便宜行事，不顧路口設有大型車禁止進入標誌，逆向進入巷弄內，車體勾斷電纜線後釀成停電事故。記者李隆揆／翻攝
王男駕車準備進入溫泉路30巷內一處工地施工，卻便宜行事，不顧路口設有大型車禁止進入標誌，逆向進入巷弄內，車體勾斷電纜線後釀成停電事故。記者李隆揆／翻攝
王男駕車準備進入溫泉路30巷內一處工地施工，卻便宜行事，不顧路口設有大型車禁止進入標誌，逆向進入巷弄內，車體勾斷電纜線後釀成停電事故。記者李隆揆／翻攝
王男駕車準備進入溫泉路30巷內一處工地施工，卻便宜行事，不顧路口設有大型車禁止進入標誌，逆向進入巷弄內，車體勾斷電纜線後釀成停電事故。記者李隆揆／翻攝

建築 停電 溫泉

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