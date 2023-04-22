科技執法不明顯引民怨？桃警推出QR碼 一掃就知
桃園全市目前有331處道路、路口設置科技執法設備取締交通違規，去年舉發24萬餘件，但有議員接獲民眾陳情，指科技指法標示不夠明顯，昨天在市議會警察局工作報告時要求警方改進並加強宣導；對此，警方表示科技執法地點都有公告在警察局官網，所有民眾皆可查詢。為了方便民眾查找，今天也推出QR碼，讓民眾一掃就能快速連結查詢網頁。
議員謝美英指出，桃園人口逐年增加，許多人是從外縣市移居來此，對地方環境不熟，不知道哪裡是科技執法路段，加上告示牌不明顯，往往收到罰單已違規好幾次；議員李柏坊認為，科技執法路段的警示牌應該更明顯，一來可以提醒民眾不要違規，二來也可以減少違規申訴案件爭議，減少警力處理申訴案件的時間成本。
警察局長吳坤旭昨天答詢時表示，推動科技執法是為了改善交通狀況、保障用路人的安全。交通警察大隊長林鼎泰也補充，執法地點都有事先公告，相關資訊在官網也有露出，會設法讓民眾更便於查詢。
警方表示，桃園目前有311處科技執法，取締內容包括超速、闖紅燈、違規右轉及未依號誌標線行駛等。另外，各分局針對轄區易肇事、易超速地點也規劃有149處移動式測速照相，相關資訊隨時都可以在官網查得到。
警方強調，執法只是手段，不是目的，為了避免滋生不必要民怨，各科技執法路口均設有告示牌，執行移動式測速照相取締時，也會在舉地路段前100公尺至300公尺設置取締標誌。另外，為了更方便民眾查詢，今天已設計QR碼，讓民眾一掃就能連結科技執法相關公告網頁，歡迎多加運用。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言