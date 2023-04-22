科技執法不明顯引民怨？桃警推出QR碼 一掃就知

桃園全市目前有331處道路、路口設置科技執法設備取締交通違規，去年舉發24萬餘件，但有議員接獲民眾陳情，指科技指法標示不夠明顯，昨天在市議會警察局工作報告時要求警方改進並加強宣導；對此，警方表示科技執法地點都有公告在警察局官網，所有民眾皆可查詢。為了方便民眾查找，今天也推出QR碼，讓民眾一掃就能快速連結查詢網頁。

議員謝美英指出，桃園人口逐年增加，許多人是從外縣市移居來此，對地方環境不熟，不知道哪裡是科技執法路段，加上告示牌不明顯，往往收到罰單已違規好幾次；議員李柏坊認為，科技執法路段的警示牌應該更明顯，一來可以提醒民眾不要違規，二來也可以減少違規申訴案件爭議，減少警力處理申訴案件的時間成本。

警察局長吳坤旭昨天答詢時表示，推動科技執法是為了改善交通狀況、保障用路人的安全。交通警察大隊長林鼎泰也補充，執法地點都有事先公告，相關資訊在官網也有露出，會設法讓民眾更便於查詢。

警方表示，桃園目前有311處科技執法，取締內容包括超速、闖紅燈、違規右轉及未依號誌標線行駛等。另外，各分局針對轄區易肇事、易超速地點也規劃有149處移動式測速照相，相關資訊隨時都可以在官網查得到。