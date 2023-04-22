少年槍手案新北要負責？陳建仁：警政署已掌握幕後操控者

陳建仁上午受訪表示，已要求警政署與地方合作掃黑，目前警政署已掌握槍擊案幕後操控者，對於維護國人的身家的安全，是政府的責任。記者曾吉松／攝影

新北市連續發生兩起未成年槍手對當鋪開槍案，治安疑似亮紅燈，行政院長陳建仁昨天表示，希望新北市政府負起責任，遭藍營質疑中央甩鍋地方，分不清權責，「既不溫暖也不及格」。陳建仁今天未對此正面回應，他表示，已要求警政署與地方合作掃黑，目前警政署已掌握槍擊案幕後操控者。

陳建仁今天參加環保署氣候變遷署籌備處揭牌時表示，維護國人的身家的安全，是政府的責任，他上任以後，一直認為治安是施政首要，所以一再希望中央和地方都應該合作，做好治安工作。

陳建仁說，關於新北市連續發生槍擊案，在第一時點上，就已經要求警政署務必要與地方一起合作，通力做好掃黑工作，掃黑肅槍工作相當的重要，目前警政署已經掌握幕後操縱者，要求警政署一定要跟地方政府合作，徹底找出溯源端，做好掃黑肅槍，做好治安維護，務必做到嚴查嚴辦，使得人民生命安全、身家安全能夠獲得最好保障。