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股票中籤？婦要匯33萬 警急阻...她失望但錢保住
70歲張姓婦人透過網路投資訊息與詐團互加LINE好友，這個月18日，對方誆以她抽中股票須匯款33萬到指定帳戶才能交割。張婦不疑有他前往新北市泰山區明志路一間銀行匯款，行員察覺這與常態股票申購流程不同。經報警到場了解勸說，張婦才打消匯款念頭，保住那33萬積蓄。
據了解，已退休的張姓老婦，日前在新北市泰山區家中透過臉書發現一投資訊息，她隨後加入詐團LINE假投資群組，對方貼出只要匯錢就能「新股申購」投資訊息讓她頗為心動。這個月18日張婦在家中收到詐團傳訊恭喜，對方誆騙她抽中「奇鋐科技」的股票，要張婦到銀行匯款33萬元到指定帳戶才能交割。
張婦不疑有他前往新北市泰山區明志路二段一間銀行準備匯款，陳姓行員詢問張婦匯款用途，老婦開心直說「股票中籤要匯款交割」但行員查詢匯款對方個人帳戶有異，且這與常態股票申購流程不同，直覺張婦受騙立即報警。
林口警分局明志派出所巡佐王慶昌、警員黃騰樟獲報趕抵，經詢問張婦確認是詐騙伎倆，兩警以自身經驗與詐欺案例分享，成功勸阻張婦取消匯款保住那33萬積蓄。
林口警分局呼籲民眾，詐騙集團常透過網路，大量發送宣稱可短期致富、高報酬等詐騙訊息，一旦民眾匯款投資往往有去無回，民眾千萬不要輕信來路不明的網路投資，應透過政府立案的金融機構及合法管道投資，才能保障自身財產安全。
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