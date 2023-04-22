股票中籤？婦要匯33萬 警急阻...她失望但錢保住

70歲張姓婦人透過網路投資訊息與詐團互加LINE好友，這個月18日，對方誆以她抽中股票須匯款33萬到指定帳戶才能交割。張婦不疑有他前往新北市泰山區明志路一間銀行匯款，行員察覺這與常態股票申購流程不同。經報警到場了解勸說，張婦才打消匯款念頭，保住那33萬積蓄。

據了解，已退休的張姓老婦，日前在新北市泰山區家中透過臉書發現一投資訊息，她隨後加入詐團LINE假投資群組，對方貼出只要匯錢就能「新股申購」投資訊息讓她頗為心動。這個月18日張婦在家中收到詐團傳訊恭喜，對方誆騙她抽中「奇鋐科技」的股票，要張婦到銀行匯款33萬元到指定帳戶才能交割。

張婦不疑有他前往新北市泰山區明志路二段一間銀行準備匯款，陳姓行員詢問張婦匯款用途，老婦開心直說「股票中籤要匯款交割」但行員查詢匯款對方個人帳戶有異，且這與常態股票申購流程不同，直覺張婦受騙立即報警。

林口警分局明志派出所巡佐王慶昌、警員黃騰樟獲報趕抵，經詢問張婦確認是詐騙伎倆，兩警以自身經驗與詐欺案例分享，成功勸阻張婦取消匯款保住那33萬積蓄。