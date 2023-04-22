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澎湖觀音亭傳溺水 男子救起時無生命跡象
澎湖馬公觀音亭湖畔昨晚發生疑似落水事件，一名男子在水面載浮載沉，警消獲報20分鐘後打撈上岸，30歲陳姓男子已無生命跡象，送醫宣告不治。警方調查男子是本地人，下班後未返家，初步研判無他殺之嫌。
昨晚11點14分，有民眾發現觀音亭彩虹橋下疑有民眾溺水，急忙通報警方處理。澎湖消防局獲報後派遣第一大隊及馬公分隊消防車、救護車及救生艇共4車1艇11人前往救援。
消防局表示，11點36分在彩虹橋下水域被發現落水者，搶救上岸時已無生命跡象，現場人員立即給予急救並送往衛生福利部澎湖醫院進行後續搶救。
澎湖進入觀光旺季，花火節開幕不久，觀音亭昨晚傳出溺水事件引發各界關注。警方證實男子經搶救後仍不治，死者是家住馬公市的陳姓男子，年約30歲，昨天下班後沒有沒回家，家人相當著急，被通知到場認屍時悲痛不已。警方表示，陳男非外地遊客，初步研判無他殺之嫌，真正死亡原因待進一步調查釐清。
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