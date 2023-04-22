澎湖觀音亭傳溺水 男子救起時無生命跡象

澎湖馬公觀音亭湖畔昨晚發生疑似落水事件，一名男子在水面載浮載沉，警消獲報20分鐘後打撈上岸，30歲陳姓男子已無生命跡象，送醫宣告不治。警方調查男子是本地人，下班後未返家，初步研判無他殺之嫌。

昨晚11點14分，有民眾發現觀音亭彩虹橋下疑有民眾溺水，急忙通報警方處理。澎湖消防局獲報後派遣第一大隊及馬公分隊消防車、救護車及救生艇共4車1艇11人前往救援。

消防局表示，11點36分在彩虹橋下水域被發現落水者，搶救上岸時已無生命跡象，現場人員立即給予急救並送往衛生福利部澎湖醫院進行後續搶救。