超商聊天警一句「證件拿出來」他狂逃百公尺遭壓制

越南籍鄧姓移工和同鄉在高雄三民區一家超商內聊天，見2名巡邏員警走進超商，刻意轉移目光，警方進超商，要求鄧交證件盤查，鄧佯裝取證件，走出店外即拔腿狂逃，警方當路人面尾追百公尺將鄧壓制逮捕，查出鄧是逃逸半年的失聯移工。

三民一警分局長明派出所巡佐吳啓俊、警員鄭光良，前天下午2時許，前往自立一路一家超商執行簽巡勤務，警方走入超商，發現2名越南籍男子在聊天，員警和其中23歲的鄧姓男子眼神交會，但鄧立即將目光轉移，神情緊張。

警方當下察覺異狀，走上前詢問，要求鄧交出證件接受盤查，鄧假裝要拿證件，走出店外後，隨即拔腿狂逃。

警方在後尾追鄧男，過程中，鄧還不慎踉蹌跌倒，但仍爬起繼續逃竄，跑了約100餘公尺後，因體力不支，被警方在自立一路與南台路巷口包抄壓制，狼狽遭逮。