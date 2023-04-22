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提升科技辦案能量 嘉市警創智能慧巡邏箱啟用數位鑑識工作站

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市警局與吳鳳科大、想飛資訊公司產官學合作，創新建置「嘉e智能巡線決策系統」，榮獲2023智慧城市創新應用獎；因應網路雲端及智慧手機等3C設備普及，犯罪手法工具多樣、高科技化，第一警分局成立數位鑑識工作站，提升科技偵查量能。

第一警分局長林詔徹，推動成立科技偵查專業技能精進暨數位鑑識工作站成立推動小組，聘科技領域專業人員擔任講師授課，採購納入多部先進科技偵查設備及多套數位鑑識軟體，將閒置倉庫，改造成數位鑑識工作站。

市警局串連在地資源，與吳鳳科大合作2019年全國首創「智慧巡邏箱」，將行動支付使用的物聯網NFC技術，創新運用警用巡邏箱，打造「嘉e巡簽」智慧巡簽系統，榮獲工業局創業歸故里-創新創業競賽季軍與2020年國家警光獎，協助想飛資訊成立新創公司。

市警局在吳鳳科大與想飛資訊技術應援下，將大數據、AI等前瞻科技應用巡邏路線規畫決策，再次獲得2023智慧城市創新應用獎，為產官學合作樹立成功典範。市警局長陳炯旭日前代表接受總統府秘書長林佳龍頒獎，獲得國內外各級政府單位及企業廠商觀摩學習。

警局長陳炯旭感謝吳鳳科大、想飛資訊貢獻專業，協助嘉市警運用最新科技解決實務問題，致贈感謝狀給吳鳳科大校長蔡宏榮、想飛資訊執行長詹明傑，期許未來持續合作，公私交流激盪多元務實創新應用，共同為嘉市打造「全齡共享、世代宜居」安全城市。

嘉市警局在吳鳳科大與想飛資訊技術應援下，將大數據、AI等前瞻科技應用巡邏路線規畫決策，再次獲得2023智慧城市創新應用獎。圖／警方提供
嘉市警局在吳鳳科大與想飛資訊技術應援下，將大數據、AI等前瞻科技應用巡邏路線規畫決策，再次獲得2023智慧城市創新應用獎。圖／警方提供
嘉義市第一警分局成立數位鑑識工作站，提升科技偵查量能。圖／警方提供
嘉義市第一警分局成立數位鑑識工作站，提升科技偵查量能。圖／警方提供
嘉義市第一警分局成立數位鑑識工作站，提升科技偵查量能。圖／警方提供
嘉義市第一警分局成立數位鑑識工作站，提升科技偵查量能。圖／警方提供

吳鳳科大 創業

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