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竹市警破獲假投資靈骨塔詐騙案 詐團不法獲利逾1.5億元

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

又見靈骨塔投資詐騙案！新竹市警察局第二分局今天宣布破獲以張姓男子、王姓女子及崔姓男子為首的3組詐騙集團，詐團專騙中、老年人，以高報酬利誘被害人大買靈骨塔、生基位等殯葬產品，有民眾連房產都拿去抵押購買，詐團食髓知味反覆「坑殺」被害人；警方獲報後循線逮捕28人，並查扣得手7棟房產、3輛豪車，不法獲利逾1.5億元。

新竹市警方指出，去年接獲民眾報案指投資靈骨塔遭詐騙，損失慘重，獲報後立即組成專案小組，經多日跟監蒐證，見時機成熟陸續在去年8月、今年2月、3月分別到新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市等地搜索及拘提，累計緝獲3組詐團、28名犯嫌，查扣上億元房產與名車，以及手機20支及殯葬產品銷售資料等證物。

詐騙集團主嫌張姓男子、王姓女子及崔姓男子都年約40歲，除了崔男有詐欺前科，另2人都沒有前科，連同其他詐欺集團同夥共28人，全都依詐欺罪嫌送辦。

警方查出，該詐騙集團手法都是以投資靈骨塔、生基位利誘中、老年人，先與被害人頻繁互動，博取信任，再以高投報、轉售他人可獲取暴利為誘因，同時安排「假買家」假意高價收購，讓被害人陷於錯誤，不斷加碼購入靈骨塔、生基位及其他殯葬產品。

有被害人被騙上當，甚至將僅有的房產抵押以便購買，警方發現，等到被害人要出售殯葬產品時，詐騙集團就會再以「買家有事」、「買家想要大量購買，因此還要再多買商品」等理由，反覆坑殺被害人，3案計詐騙被害人超過1.5億元。

新竹市警察局第二分局分局長林昆達說，殯葬商品包含生前契約、塔位或另外包裝套組絕不是投資商品，民眾勿心存僥倖，投資時須謹慎思考，小心求證；警方會持續加強宣導，向民眾解說詐騙手法，減少民眾被詐騙機會，一起識詐、堵詐、阻詐、懲詐。

新竹市警方破獲假投資靈骨塔真詐財案，查扣上億元房產與名車，以及手機20支及殯葬產品銷售資料等證物。記者張裕珍／翻攝
新竹市警方破獲假投資靈骨塔真詐財案，查扣上億元房產與名車，以及手機20支及殯葬產品銷售資料等證物。記者張裕珍／翻攝
新竹市警方破獲假投資靈骨塔真詐財案，查扣上億元房產與名車，以及手機20支及殯葬產品銷售資料等證物。記者張裕珍／翻攝
新竹市警方破獲假投資靈骨塔真詐財案，查扣上億元房產與名車，以及手機20支及殯葬產品銷售資料等證物。記者張裕珍／翻攝

詐騙集團 新竹 詐欺

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