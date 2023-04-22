快訊

台中女KTV遭潑熱湯「半邊臉燒紅」畫面曝光 赤腳淋雨指認施暴者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中女遭潑熱湯「半邊臉燒紅」畫面曝光 赤腳淋雨指認施暴者

聯合報／ 記者曾健祐楊德宜／台北即時報導

台中昨驚傳為2萬元債務糾紛，女子遭圍毆、潑灑熱湯案件。臉書粉專「記者爆料網」PO出該名被害女子淋雨赤腳向員警指證施暴者的影片，畫面雖然經過馬賽克，仍可見被害人半邊臉大面積紅腫，明顯燒燙傷。

「記者爆料網」的影片中，被害的孫姓女子赤腳站在雨中，畫面外有男子嚷著「快去驗尿啦」，孫姓女子回嗆「驗就驗啊」。員警問她「妳是要對哪3個提告？」、「誰動手？」她舉手指向一方說「那3個」。

台中警察局第6分局調查，孫姓女子（29歲）和陳女（26歲）有2萬元債務糾紛，昨天清晨4時許，一行人在KTV包廂內談到債務問題就爆發肢體衝突，陳女夥同趙姓（26歲）、林姓（40歲）兩名男子，涉嫌圍毆孫姓女子，猛搧巴掌、扯髮及腳踹頭臉。

陳女還拿桌上滾燙的火鍋直接朝孫姓被害人臉部整鍋潑下去，造成對方臉部、脖子都有燒燙傷，緊急送醫後住進加護病房觀察中。

台中地檢署昨晚複訊後，依重傷害罪嫌命陳女30萬元交保，另依強制、傷害罪嫌命趙男10萬元交保，林男則依傷害罪命5萬元交保。

被害女子淋雨赤腳向員警指證施暴者，畫面雖然經過馬賽克，仍可見被害人半邊臉明顯紅腫的燒燙傷情形。圖／取自「記者爆料網」臉書粉專
被害女子淋雨赤腳向員警指證施暴者，畫面雖然經過馬賽克，仍可見被害人半邊臉明顯紅腫的燒燙傷情形。圖／取自「記者爆料網」臉書粉專
被害女子淋雨赤腳向員警指證施暴者，畫面雖然經過馬賽克，仍可見被害人半邊臉明顯紅腫的燒燙傷情形。圖／取自「記者爆料網」臉書粉專
被害女子淋雨赤腳向員警指證施暴者，畫面雖然經過馬賽克，仍可見被害人半邊臉明顯紅腫的燒燙傷情形。圖／取自「記者爆料網」臉書粉專

傷害罪 債務

延伸閱讀

女子KTV遭潑熱湯釀嚴重燒燙傷 涉案3人交保

妙齡女遭整鍋熱湯潑臉重傷 狠女和2男涉重傷害通通交保

只因2萬元...台中KTV潑整鍋熱湯 她燒燙傷加護病房急救

淡水大火釀4亡…相驗結果曝死因 次子背部燒燙傷生前奮力救火

相關新聞

台中女遭潑熱湯「半邊臉燒紅」畫面曝光 赤腳淋雨指認施暴者

台中昨驚傳為2萬元債務糾紛，女子遭圍毆、潑灑熱湯案件。臉書粉專「記者爆料網」（ https://www.facebook...

妙齡女遭整鍋熱湯潑臉重傷 狠女和2男涉重傷害通通交保

台中陳姓女子今凌晨在河南路KTV酒後和孫姓女子因2萬元債務互毆，陳和包廂內趙姓男子、林姓男友圍毆孫，朝她猛搧巴掌、扯髮，...

AI把關防詐 銀行業：正常帳戶可能遭錯殺

國內的人頭戶犯罪問題太多，導致存匯業務警鈴大響，警示戶激增，政府思考能否透過ＡＩ更有效率改善現況，但另一方面，透過ＡＩ過...

「鷹眼」防詐 12家國銀共組聯盟

防詐國家隊成型，透過科技預防犯罪的電影「關鍵報告」化身銀行版。據知情人士透露，在金管會牽線下，內政部警政署刑事局已和以北...

兩女為2萬元債務在KTV潑整鍋熱湯 妙齡女痛到哀嚎住院治療

台中市西屯區河南路1家KTV包廂今晨4時20分許發生打架事件，29歲孫姓女子疑與26歲陳女有2萬元債務糾紛，遭陳女等3人...

失業父被酒精噴眼失聯...友人曝工作有著落 今出面說出願望

彰化縣10歲雙胞胎兄弟跟60歲林姓父親搬到桃園，林男因制止兒子不要再看平板和手機，反被用酒精噴眼，失業的林男留下1萬元後...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦