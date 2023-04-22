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台中女遭潑熱湯「半邊臉燒紅」畫面曝光 赤腳淋雨指認施暴者
台中昨驚傳為2萬元債務糾紛，女子遭圍毆、潑灑熱湯案件。臉書粉專「記者爆料網」PO出該名被害女子淋雨赤腳向員警指證施暴者的影片，畫面雖然經過馬賽克，仍可見被害人半邊臉大面積紅腫，明顯燒燙傷。
「記者爆料網」的影片中，被害的孫姓女子赤腳站在雨中，畫面外有男子嚷著「快去驗尿啦」，孫姓女子回嗆「驗就驗啊」。員警問她「妳是要對哪3個提告？」、「誰動手？」她舉手指向一方說「那3個」。
台中警察局第6分局調查，孫姓女子（29歲）和陳女（26歲）有2萬元債務糾紛，昨天清晨4時許，一行人在KTV包廂內談到債務問題就爆發肢體衝突，陳女夥同趙姓（26歲）、林姓（40歲）兩名男子，涉嫌圍毆孫姓女子，猛搧巴掌、扯髮及腳踹頭臉。
陳女還拿桌上滾燙的火鍋直接朝孫姓被害人臉部整鍋潑下去，造成對方臉部、脖子都有燒燙傷，緊急送醫後住進加護病房觀察中。
台中地檢署昨晚複訊後，依重傷害罪嫌命陳女30萬元交保，另依強制、傷害罪嫌命趙男10萬元交保，林男則依傷害罪命5萬元交保。
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