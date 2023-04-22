女子KTV遭潑熱湯釀嚴重燒燙傷 涉案3人交保

陳姓女子等3人昨天因新台幣2萬元糾紛，在台中市某家自助KTV包廂，涉嫌對被害人毆打及潑灑熱湯造成嚴重燒燙傷，全案經檢方偵辦後，陳女等3人依5萬至30萬元不等金額交保。

台中地檢署今天告訴中央社記者，21日晚間發生在台中市西屯區的某KTV傷害案，經檢察官複訊後，認定陳女涉犯重傷害罪，以30萬元交保；趙男涉犯強制、傷害罪，以10萬元交保；林男涉犯傷害罪，以5萬元交保。

台中市警察局第六分局於21日上午4時20分許接獲報案，西屯區一家自助KTV包廂內發生燒燙傷案件，隨即出動員警到場了解。

檢警查出，被害人29歲孫女與26歲陳女有2萬元債務糾紛，酒後談及債務問題進而爆發肢體衝突，陳女與26歲趙男、40歲林男動手毆打孫女，還潑灑熱湯，造成孫女臉部及頸部嚴重燒燙傷，目前還在加護病房觀察中。

陳女等3人遭警方逮捕，被依傷害等罪嫌移送台中地檢署偵辦。