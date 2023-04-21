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兩女為2萬元債務在KTV潑整鍋熱湯 妙齡女痛到哀嚎住院治療

聯合報／ 記者趙容萱曾健祐／台中即時報導

台中市西屯區河南路1家KTV包廂今晨4時20分許發生打架事件，29歲孫姓女子疑與26歲陳女有2萬元債務糾紛，遭陳女等3人扯髮、猛搧巴掌等痛毆，還遭金髮的陳女拿以冒煙熱湯潑臉，孫女痛到當場尖叫、哀嚎，經送醫急救後，目前住院治療中。警方將動手的3人依傷害等罪嫌移送，並建請檢方羈押。

台中林新醫院說明，孫姓女子到院後，包括臉部、兩大腿有2度燙傷、面積約1%，另外，臉部、四肢也類似拳頭攻擊的挫傷，意識清楚，經急診傷口處理後，轉到一般外科病房住院治療。

民眾PO網1分13秒影片中可看到，2名年輕女子扭打成一團，另一名白衣男則猛扯白衣女長髮，還硬生生拖行數公尺，並仗著二打一朝對方猛搧巴掌，並出腳朝她頭臉狠踹至少4下，還不停飆髒話、大聲問「你還敢還手、你還敢還手」。

另一名金髮女子從扭打中脫身，竟將目標轉向放在桌上一鍋滾燙火鍋，二話不說端起朝白衣女臉整個潑灑下去，對方遭燙到大聲慘叫，金髮女竟然還將鍋子猛力朝她頭部砸了下去，又扯住白衣女頭髮繼續猛搧好幾下巴掌。

台中市警局第6分局說明，今天凌晨4時20分獲報，西屯區一家KTV包廂內有人遭燒燙傷，員警到場了解雙方因債務糾紛起肢體衝突，除將傷者送醫，並逮捕3名嫌疑人送辦。

警方調查，受傷的孫女和陳女有2萬元債務糾紛，今天凌晨酒後在KTV包廂內談到債務問題，爆發肢體衝突，陳女還夥同26歲趙姓男子40歲林姓男子圍毆孫女，朝孫女猛搧巴掌、扯髮拖行，還以腳踹頭。陳女還拿桌上滾燙的火鍋朝孫女臉上潑下去，孫女痛到當場尖叫、哀嚎。

警方也依傷害、妨害自由等罪嫌逮捕陳女、趙男及林男等3人，移送台中地檢署建請檢方聲押，3名嫌疑人目前仍待檢方複訊中。

網友PO文表示，白衣女因上班因素和幹部吵架，但還是被報班去上班，然後被設計叫出來打，網友直言「潑湯真的非常可惡」、「湯還在滾跟冒煙」耶，其他網友也紛紛留言「太恐怖了」、「熱湯滾滾，臉毀了」、「恐怕毀容甚至眼睛瞎掉」。

金髮女猛搧白衣女巴掌。圖／翻攝自臉書爆料公社
金髮女猛搧白衣女巴掌。圖／翻攝自臉書爆料公社
金髮女拿整鍋滾燙熱湯朝被打趴在地的白衣女臉部整鍋潑下去，對方當場慘叫哀號。圖／翻攝自臉書爆料公社
金髮女拿整鍋滾燙熱湯朝被打趴在地的白衣女臉部整鍋潑下去，對方當場慘叫哀號。圖／翻攝自臉書爆料公社

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