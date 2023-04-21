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妙齡女遭整鍋熱湯潑臉重傷 狠女和2男涉重傷害通通交保

妙齡女遭整鍋熱湯潑臉重傷 狠女和2男涉重傷害通通交保

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中陳姓女子今凌晨在河南路KTV酒後和孫姓女子因2萬元債務互毆，陳和包廂內趙姓男子、林姓男友圍毆孫，朝她猛搧巴掌、扯髮，狠踹頭臉，陳拿桌上滾燙熱湯朝孫正臉潑下去，對方當場慘叫哀嚎，頭頸燒燙傷送加護病房急救中，檢方今晚複訊依重傷害等罪嫌命陳女3人5至30萬元交保。

台中第6分局調查，被害的孫女（29歲）和陳女（26歲）有2萬元債務糾紛，今凌晨4點多酒後在KTV包廂內談到債務問題就爆發肢體衝突，陳女還夥同趙姓（26歲）、林姓（40歲）兩名男子圍毆孫女，朝他猛搧巴掌、扯髮及腳踹頭臉。

陳女還拿桌上滾燙的火鍋直接朝孫臉部整鍋潑下去，造成孫臉部、脖子都有燒燙傷，緊急送醫後住進加護病房觀察中。

台中地檢署今晚複訊後，分別依重傷害罪嫌命陳女30萬元交保，另依強制、傷害罪嫌命趙男10萬元交保，林男則依傷害罪命5萬元交保。

從民眾PO網1分13秒影片中可看到，2名年輕女子扭打成一團，另一名白衣男則猛扯白衣女長髮，還硬生生拖行數公尺，並仗著二打一朝對方猛搧巴掌，並出腳朝她頭臉狠踹至少4下，還不停飆髒話、大聲問「你還敢還手、你還敢還手」。

另一名金髮女子從扭打中脫身，竟將目標轉向放在桌上一鍋滾燙火鍋，二話不說端起朝白衣女臉整個潑灑下去，對方遭燙到大聲慘叫，金髮女竟然還將鍋子猛力朝她頭部砸了下去，又扯住白衣女頭髮繼續猛搧好幾下巴掌。

陳女拿整鍋滾燙熱湯朝孫女臉部潑下去，檢方依重傷害罪嫌命她30萬元交保。圖／翻攝自臉書爆料公社
陳女拿整鍋滾燙熱湯朝孫女臉部潑下去，檢方依重傷害罪嫌命她30萬元交保。圖／翻攝自臉書爆料公社

傷害罪 債務 KTV

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