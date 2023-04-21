妙齡女遭整鍋熱湯潑臉重傷 狠女和2男涉重傷害通通交保

台中陳姓女子今凌晨在河南路KTV酒後和孫姓女子因2萬元債務互毆，陳和包廂內趙姓男子、林姓男友圍毆孫，朝她猛搧巴掌、扯髮，狠踹頭臉，陳拿桌上滾燙熱湯朝孫正臉潑下去，對方當場慘叫哀嚎，頭頸燒燙傷送加護病房急救中，檢方今晚複訊依重傷害等罪嫌命陳女3人5至30萬元交保。

台中第6分局調查，被害的孫女（29歲）和陳女（26歲）有2萬元債務糾紛，今凌晨4點多酒後在KTV包廂內談到債務問題就爆發肢體衝突，陳女還夥同趙姓（26歲）、林姓（40歲）兩名男子圍毆孫女，朝他猛搧巴掌、扯髮及腳踹頭臉。

陳女還拿桌上滾燙的火鍋直接朝孫臉部整鍋潑下去，造成孫臉部、脖子都有燒燙傷，緊急送醫後住進加護病房觀察中。

台中地檢署今晚複訊後，分別依重傷害罪嫌命陳女30萬元交保，另依強制、傷害罪嫌命趙男10萬元交保，林男則依傷害罪命5萬元交保。

從民眾PO網1分13秒影片中可看到，2名年輕女子扭打成一團，另一名白衣男則猛扯白衣女長髮，還硬生生拖行數公尺，並仗著二打一朝對方猛搧巴掌，並出腳朝她頭臉狠踹至少4下，還不停飆髒話、大聲問「你還敢還手、你還敢還手」。