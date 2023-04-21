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失業父被酒精噴眼失聯...友人曝工作有著落 今出面說出願望

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣10歲雙胞胎兄弟跟60歲林姓父親搬到桃園，林男因制止兒子不要再看平板和手機，反被用酒精噴眼，失業的林男留下1萬元後失聯，雙胞胎兒子也被桃園社政單位臨時安置。今天林男透過友人轉達工作有眉目，希望政府先代為照顧兒子，等他經濟穩定再接回。

鄭俊雄服務處表示，林男失聯後，雙胞胎兒子先接受緊急安置，政府即使要找寄養家庭，也需林男簽署同意文件，林男今天透過友人轉達暫時找到在貨運行當理貨員的時薪工作，如獲錄取上班賺錢，等經濟穩定再接回雙胞胎兒子。

彰化縣議員鄭俊雄本（4）月19日接獲選民「阿葉姐」求助，表示她的林姓乾兒子來電訴苦，失業經濟壓力已經沉重，本月14日制止雙胞胎兒子看平板和手機，反遭兒子拿75%酒精噴眼「家暴」，讓他萌生輕生念頭，通完電話後隨即失聯。阿葉姐擔心林男想不開，要求鄭俊雄幫忙。

鄭俊雄先通報桃園警方，再陪同阿葉姐趕到桃園關懷被獨自留在套房內的雙胞胎兄弟，沒想到眾人入門後，發現兩兄弟斜躺在床上滑手機，套房是跟外籍移工分租的，警方通知桃園市政府社政單位緊急安置林姓兄弟。

阿葉姐告訴鄭俊雄，林男晚婚，娶大陸配偶，妻子生下孩子就離家，林男獨自照顧孩子，因孩子沈迷於手機和網路又常有狀況，林男經常被請到學校處理孩子的事，很難穩定工作，以致目前失業中，以前她曾幫林男照顧雙胞胎孩子，最近一個月林男不告而別，搬離彰化，當接到他的電話，她也很訝異。

這對小四雙胞胎原先就讀的南彰偏鄉小學，校長表示，因兩兄弟有情緒等相關問題，學校曾開過專案輔導會議，也轉介到彰化縣學生輔導諮商中心，已進行特教鑑定，因林父突因經濟因素說要搬到外縣市，今年3月20日把兩個兒子轉學。

林姓小兄弟搬到桃園市，父親失聯，他們看到警察進入房間，仍躺在床上玩手機和平板。圖／縣議員鄭俊雄提供
林姓小兄弟搬到桃園市，父親失聯，他們看到警察進入房間，仍躺在床上玩手機和平板。圖／縣議員鄭俊雄提供
面對警察關懷，林姓小兄弟照樣玩手機和平板。圖／縣議員鄭俊雄提供
面對警察關懷，林姓小兄弟照樣玩手機和平板。圖／縣議員鄭俊雄提供

兒子 雙胞胎

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