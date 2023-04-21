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洗衣店老闆、大眼妹都落詐騙圈套 高警拉里長聯手打詐

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

詐騙集團' rel='詐騙集團' data-rel='/2/103683' class='tag'>詐騙集團無所不用其極，經營洗衣店的76歲黃姓老翁，被假檢警手法唬住，臨櫃匯60萬、81歲陳姓老婦被假姪子借30萬裝修房屋、20歲大眼妹被假帥哥誘騙，花5萬買遊戲點數，幸3人均被警方及時阻詐；新興警分局警方今聯手轄區52名里長，成立「里長打詐隊」，宣示共同打擊犯罪。

高雄市前金區經營洗衣店的76歲黃姓老翁，前天下午，到六合二路一間銀行，臨櫃欲提領60萬元，行員關切問他用途，黃聲稱要整修店內設備，領了錢後，後來又覺得可疑，到民代服務處協助，服務處通知新興警分局，由前金分駐所員警查出，原來黃遇到假檢警詐騙手法。

81歲陳姓婦人被假親友詐騙手法唬住，對方佯稱要整修老宅，向陳借款30萬裝修房屋，日後再還錢，陳到銀行匯款，被行員看出有詐，通知警方；員警趕抵後，去電給婦人姪子求證，戳破詐騙伎倆。

20歲大眼妹梁姓女子網路交友，被假帥哥甜言蜜語騙得團團轉，到超商買5萬元遊戲點數，為求見白馬王子一面，所幸店員見她邊講電話邊操作提款機領款，直覺可疑報警，警方前往超商，及時阻止梁女受騙。

由於詐騙案層出不窮，新興警分局警方邀請新興區及前金區里長聯誼會主席陳福明、顏炳豪，以及轄區52名里長，共同成立「里長打詐隊」，今天上午舉行誓師大會，盼透過里長向里民宣導分享「識詐」最新觀念與案例，共同打擊犯罪。

新興警分局警方邀請轄區52名里長，共同成立「里長打詐隊」，今舉辦誓師大會，宣示打擊犯罪。圖／新興警分局提供
新興警分局警方邀請轄區52名里長，共同成立「里長打詐隊」，今舉辦誓師大會，宣示打擊犯罪。圖／新興警分局提供
經營洗衣店的76歲黃姓老翁，遇假檢警詐騙手法，臨櫃提領60萬元，警方勸阻勿落入詐騙圈套。記者石秀華／翻攝
經營洗衣店的76歲黃姓老翁，遇假檢警詐騙手法，臨櫃提領60萬元，警方勸阻勿落入詐騙圈套。記者石秀華／翻攝
20歲大眼妹梁姓女子網路交友，被假帥哥甜言蜜語騙得團團轉，到超商買5萬元遊戲點數，為求見白馬王子一面，所幸被警方及時阻止。記者石秀華／翻攝
20歲大眼妹梁姓女子網路交友，被假帥哥甜言蜜語騙得團團轉，到超商買5萬元遊戲點數，為求見白馬王子一面，所幸被警方及時阻止。記者石秀華／翻攝

詐騙集團 詐騙 高雄市

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