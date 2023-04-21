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又是炸彈客？恐嚇信稱「在基隆火車站放炸彈」 警地毯式搜查

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆地檢署陳情信箱今天下午3點多接獲署名劉姓男子的恐嚇電郵，揚言在基隆火車站北站安裝5顆遙控炸彈，要求釋放日前遭收押的兩名製毒嫌犯。警方進行坡毯式搜查，確保民眾搭乘安全，截至晚間均未發現可疑爆裂物。

基檢接獲「我們在基隆火車站北站某處安裝了5顆遙控炸彈，我們將會引爆炸彈」的恐嚇郵件，市警察局長張樹德立即指示刑事警察大隊及第一分局全力追查，並通報鐵路警察局，會同基隆市警察局鑑識科防爆小組處理。

警方到基隆火車站大廳、站體月臺層、穿堂層、售票處、垃圾桶、廁所與其他易藏匿爆裂物的可疑處所，進行安全檢測，並持續針對形跡可疑人士進行盤查，嚴密防範危安事件發生，以確保民眾搭乘安全，截至晚間，均未發現可疑爆裂物。

經基隆市警察局刑事警察大隊與鐵路警察局深入調查，發現該恐嚇電子郵件，與近期北部接獲多起以電子郵件恐嚇台鐵、桃園高鐵及桃園機場捷運等重要交通處所之恐嚇危安言論相同，追查發信網路IP位址同屬境外，研判恐嚇行為極可能仍是數度恐嚇台北捷運的中國籍張姓男研究生所為。

基隆市警察局局長張樹德表示，近日來網路匿名仇恨或恐嚇他人之負面訊息層出不窮，台鐵系統每日運輸旅客數百萬人次，容易成為製造恐慌的目標。警方將持續落實勤務綿密及提高見警率外，隨時能夠因應突發狀況應變防處，並提醒民眾勿任意在網路散布恐嚇公眾安全言論，任何危害公共安全違法行為，警方將全力追查，依法究辦。

基檢接獲恐嚇郵件在基隆火車站放炸彈，警地毯式搜查。記者游明煌／翻攝
基檢接獲恐嚇郵件在基隆火車站放炸彈，警地毯式搜查。記者游明煌／翻攝
基檢接獲恐嚇郵件在基隆火車站放炸彈，警地毯式搜查。記者游明煌／翻攝
基檢接獲恐嚇郵件在基隆火車站放炸彈，警地毯式搜查。記者游明煌／翻攝
基檢接獲恐嚇郵件在基隆火車站放炸彈，警地毯式搜查。記者游明煌／翻攝
基檢接獲恐嚇郵件在基隆火車站放炸彈，警地毯式搜查。記者游明煌／翻攝
基檢接獲恐嚇郵件在基隆火車站放炸彈，警地毯式搜查。記者游明煌／翻攝
基檢接獲恐嚇郵件在基隆火車站放炸彈，警地毯式搜查。記者游明煌／翻攝
基檢接獲恐嚇郵件在基隆火車站放炸彈，警地毯式搜查。記者游明煌／翻攝
基檢接獲恐嚇郵件在基隆火車站放炸彈，警地毯式搜查。記者游明煌／翻攝

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