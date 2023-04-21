重機具附載過重？五股觀音坑溪橋崩塌 技師這樣說
新北市五股區的觀音坑溪橋今天下午突然崩塌，造成3名工人受傷送醫。面對媒體詢問施工有無疏失等相關問題，施工廠商莊姓技師表示，原本鋼索鏽蝕嚴重，研判隨時有可能會倒塌所以才要更換，至於是否因吊車附載過重釀禍，莊姓技師則說，相關機具上去，都有經過檢核的，應無負載過重問題。
莊姓技師表示，會抽換鋼索是業主經過橋檢之後，發現裡面的鋼索已鏽蝕嚴重，所以我們根據施工計畫，用階段性換索的方式來施作，原本就是要將生鏽的鋼索拆換掉，因為研判該橋隨時有可能會倒塌。
今天下午同仁在施工時，橋梁就瞬間垮了下去，當時在橋上有一位同事跌倒，橋拱上面有兩位，但不幸中的大幸，兩人跌進在蘆葦、草叢上面，民眾看見協助打了119，救護車很快地趕到，協助我們同事送抵醫院，
面對媒體詢問這座橋承載重量，是不是因為吊車附載過重釀禍，莊姓技師回說，當然我們施工的載種以及相關的機具上去橋上，都是有經過檢核的。這座橋梁雖然是自行車道橋，但在設計的時候是用公路橋的設計規範，所以是允許大型車輛上去。
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