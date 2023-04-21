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議員反映無效？半年前觀音坑溪橋就有狀況 副市長：待鑑定

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

今天下午新北市五股區的觀音坑溪陸橋突然崩塌，新北市副市長朱惕之到場了解，面對媒體詢問，半年前就有議員反映陸橋有問題，但市府卻在半年後才發包施工，有沒有拖延之嫌？朱惕之回應，陸橋掉落原因還須專業鑑定結果出爐，才比較客觀。

新北市副市長朱惕之受訪表示，今天下午接近4時許，觀音坑溪一個自行車跟人行陸橋正在做吊索工程，施工當時橋面上有7位施工人員，橋面施工過程發生坍塌情形，7位施工人員有3位輕傷；另外4位安全無虞。

針對橋梁施做吊索施工導致坍塌現象，現在正在做原因鑑定調查，相關輕傷的人員都已後送醫院。橋面坍塌過程，施工車輛同時滑落到橋面下方，後續我們一併做相關處理。至於是不是因吊索鏽蝕太嚴重導致，朱回，先前檢視發現裡面有一些鏽蝕狀況，所以正在做一些相關改善，改善過程造成這樣狀況，後續會把原因做詳細調查。

有媒體詢問副市長朱惕之，半年前有議員向高灘處反映鋼索鏽蝕嚴重希望趕快處理維修，但市府卻拖了大半年才開始維修，是維修程序有拖延到嗎？朱回，現在這座橋梁正在維修中，所以詳細的掉落原因，還須經由專業鑑定結果，才能做一個比較客觀的說明。

觀音坑溪陸橋今天下午崩塌，對於陸橋有問題拖了半年才發包施工，新北市副市長朱惕之回應，還須專業鑑定結果出爐比較客觀。記者曾伯愷／攝影
觀音坑溪陸橋今天下午崩塌，對於陸橋有問題拖了半年才發包施工，新北市副市長朱惕之回應，還須專業鑑定結果出爐比較客觀。記者曾伯愷／攝影

觀音坑溪陸橋今天下午崩塌，對於陸橋有問題拖了半年才發包施工，新北市副市長朱惕之回應，還須專業鑑定結果出爐比較客觀。記者曾伯愷／攝影
觀音坑溪陸橋今天下午崩塌，對於陸橋有問題拖了半年才發包施工，新北市副市長朱惕之回應，還須專業鑑定結果出爐比較客觀。記者曾伯愷／攝影

觀音坑溪陸橋今天下午崩塌，對於陸橋有問題拖了半年才發包施工，新北市副市長朱惕之回應，還須專業鑑定結果出爐比較客觀。記者曾伯愷／攝影
觀音坑溪陸橋今天下午崩塌，對於陸橋有問題拖了半年才發包施工，新北市副市長朱惕之回應，還須專業鑑定結果出爐比較客觀。記者曾伯愷／攝影

觀音坑溪陸橋今天下午崩塌，對於陸橋有問題拖了半年才發包施工，新北市副市長朱惕之回應，還須專業鑑定結果出爐比較客觀。記者曾伯愷／攝影
觀音坑溪陸橋今天下午崩塌，對於陸橋有問題拖了半年才發包施工，新北市副市長朱惕之回應，還須專業鑑定結果出爐比較客觀。記者曾伯愷／攝影

觀音坑溪陸橋今天下午崩塌，對於陸橋有問題拖了半年才發包施工，新北市副市長朱惕之回應，還須專業鑑定結果出爐比較客觀。記者曾伯愷／攝影
觀音坑溪陸橋今天下午崩塌，對於陸橋有問題拖了半年才發包施工，新北市副市長朱惕之回應，還須專業鑑定結果出爐比較客觀。記者曾伯愷／攝影

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