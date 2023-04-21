快訊

獨／侯友宜為何要見新加坡副總理？黃循財背景曝光

赴新加坡與老友會面！侯友宜見星國副總理 黃循財：聊得很開心

iPhone解鎖密碼外流就救不回來！竊賊靠1招「永遠鎖死Apple ID」 蘋果官方也沒招

彰警4個月阻詐上億元 分析詐騙緊抓這心態下手

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

「好的老師帶你上天堂，遇到詐騙帶你下地獄。」今年才過了四個多月，彰化縣已阻詐1億762萬多元，田中警分局邀請藝人錄製防詐宣導短片，籲請民眾千萬別相信負債累累靠股市投資翻身變上億富翁的騙局，也要明辨假冒名人藝人代言產品詐騙的伎倆。

田中警分局繼員林警分局之後，也邀藝人錄製反詐、識詐的宣導影片。為田中警分局代言的藝人「黑面」表示，最近常聽到假冒名人以投資理財、報名參加活動等方式，騙取民眾的信任和財產，所以只要聽到「快速回本、保證獲利、穩賺不賠」等話術，一定就是詐騙，千萬不可聽信及投資，千萬不要加入標榜「名人教你投資」聊天群組。

田中警分局到轄區的張厝等社區舉辦治安會議，彰化縣警察局長張國雄說，彰化縣今年最嚴重詐騙型態的就是投資，利用網路銀行約定轉帳，受害民眾匯款後就層層轉出洗錢，追不到蹤跡；最近又常見冒用名人帳號在網路投放釣魚廣告，不但吳淡如、蕭明道、張忠謀等名人被冒用，連縣長王惠美的頭像也被盜用進行詐騙，今年截至4月，全縣警方阻詐金額高達1億762萬餘元。

田中警分局長簡龍宏指出，FB或LINE顯示的名稱與圖像都可任意修改，民眾防範詐騙陷阱，第一步是提高警覺，千萬不能抱有全安快速致富的心態，凡在網路上的投資廣告或陌生網友投資訊息只要標榜「保證獲利」、「沒有風險」，全是詐騙，若沒做好第一步自我把關，後續財損不堪設想。

名人被冒用投資的詐騙案層出不窮，彰化警方接獲受害民眾報案，提醒大家注意，別受騙上當。圖／警方提供
名人被冒用投資的詐騙案層出不窮，彰化警方接獲受害民眾報案，提醒大家注意，別受騙上當。圖／警方提供

詐騙 廣告

延伸閱讀

「錢往哪裡去了？」賺千萬卻沒有儲蓄 吳淡如悟理財優先做這事

影／冒用吳淡如照片招募股票投資 警方逮捕詐騙集團車手

彰化今年攔阻詐騙已7千多萬 王惠美邀郭子乾當防詐大使

好友做直銷欠債2千多萬 吳淡如6折出售藝術品力挺

相關新聞

彰警4個月阻詐上億元 分析詐騙緊抓這心態下手

「好的老師帶你上天堂，遇到詐騙帶你下地獄。」今年才過了四個多月，彰化縣已阻詐1億762萬多元，田中警分局邀請藝人錄製防詐...

新北五股觀音坑溪橋突崩塌 高灘處：抽換吊索時發生意外

位於新北市五股區的觀音坑溪橋今天下午突然崩塌，造成3名工人受傷送醫。新北市高灘處表示，該處正在辦理五股觀音坑溪橋改善工程...

影／新北五股觀音坑溪橋驚傳倒塌 獲救3工人無生命危險

新北市五股區成泰路四段22巷旁觀音坑溪橋驚傳倒塌，導致三名施工中的工人掉落受困，經新北消防人員全力搶救，已將三人救送醫，...

被「魔神仔牽走」？ 高雄失智嬤走失2天警消搜山尋獲

高雄79歲梁蔡老婦人，患輕度失智症，有7次離家走失記錄；前天下午，老婦又離家1天未歸，家屬當晚焦急報案，警方和消防員組搜...

影／新北五股觀音坑溪橋突倒塌 民眾驚：整棟樓像地震

位於新北市五股區的觀音坑溪橋今天下午突然崩塌，住在附近的民眾表示：「整棟樓像地震」，還有聽到橋附近的人在喊：「快叫救護車...

嘉義3死1傷人倫悲劇 8歲倖存男童暫脫險境

嘉義縣水上鄉南鄉村男持刀殺妻兒後輕生造成3死1重傷人倫悲劇，8歲倖存男童被送到嘉義市聖馬爾定醫院經近3小時開刀搶救，目前...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦