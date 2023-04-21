彰警4個月阻詐上億元 分析詐騙緊抓這心態下手

「好的老師帶你上天堂，遇到詐騙帶你下地獄。」今年才過了四個多月，彰化縣已阻詐1億762萬多元，田中警分局邀請藝人錄製防詐宣導短片，籲請民眾千萬別相信負債累累靠股市投資翻身變上億富翁的騙局，也要明辨假冒名人藝人代言產品詐騙的伎倆。

田中警分局繼員林警分局之後，也邀藝人錄製反詐、識詐的宣導影片。為田中警分局代言的藝人「黑面」表示，最近常聽到假冒名人以投資理財、報名參加活動等方式，騙取民眾的信任和財產，所以只要聽到「快速回本、保證獲利、穩賺不賠」等話術，一定就是詐騙，千萬不可聽信及投資，千萬不要加入標榜「名人教你投資」聊天群組。

田中警分局到轄區的張厝等社區舉辦治安會議，彰化縣警察局長張國雄說，彰化縣今年最嚴重詐騙型態的就是投資，利用網路銀行約定轉帳，受害民眾匯款後就層層轉出洗錢，追不到蹤跡；最近又常見冒用名人帳號在網路投放釣魚廣告，不但吳淡如、蕭明道、張忠謀等名人被冒用，連縣長王惠美的頭像也被盜用進行詐騙，今年截至4月，全縣警方阻詐金額高達1億762萬餘元。