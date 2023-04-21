新北五股觀音坑溪橋突崩塌 高灘處：抽換吊索時發生意外
位於新北市五股區的觀音坑溪橋今天下午突然崩塌，造成3名工人受傷送醫。新北市高灘處表示，該處正在辦理五股觀音坑溪橋改善工程，目前正在做橋梁吊索抽換作業，今日傳出意外，事發時工地現場共有7人作業，3人因此受困，於16點20分皆已平安獲救，意識清楚送醫檢查。
高灘處表示，該工程於去年11月開工，原預定今月8月底完成，工程內容為橋梁結構系統性更新作業，包含吊索、支承墊、進橋版、欄杆等設備更換，工程採半半施工的方式進行，施工期間保留原橋面的一半通行寬度。
該橋樑的吊索共計7根，今日於抽換第2根吊索時發生工安意外，高灘處已暫時封閉工地現場，預定後續將邀請技師公會到場協助檢視相關處理措施。高灘處也呼籲民眾，該橋梁封閉期間，因路線不通，請民眾改道先不要行經該路線，以維安全。
新北市勞動檢查處表示，今日接獲通報後已派員到場調查，為避免災害擴大，勞檢處目前已勒令現場停工，未來在復工計畫未經勞檢處審查通過前，不得再使勞工於現場從事作業；此外，未來如確認施工單位涉有過失，依職安法最高可處30萬元罰鍰；另勞檢處將協助受傷者家屬辦理職災慰助，並通報勞保局提供必要的協助。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言