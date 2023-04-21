影／新北五股觀音坑溪橋驚傳倒塌 獲救3工人無生命危險

新北市五股區成泰路四段22巷旁觀音坑溪橋驚傳倒塌，導致三名施工中的工人掉落受困，經新北消防人員全力搶救，已將三人救送醫，目前生命徵象穩定。至於工安意外發生確實因有待進一步調查釐清。

新北市消防局今天下午3時45分獲報，位於五股區成泰路四段22巷旁，由新北市政府高灘地管理處正在施工中的觀音坑溪橋驚傳倒塌，有工人掉落受傷，消防局出動水箱車、救護車、災勘車、重機械具、器材車、指揮車台、船艇車共30輛，出動81名消防人員到場搶救，發現有3名工人掉落受困，救起後均意識皆清醒，生命徵象皆穩定，但手腳有撕裂傷，由救護車送往淡水馬偕醫院。

高灘地工程管理處長張修銘獲悉發生工安事故，也立即趕抵現場，他表示，五股觀音坑溪橋是騎自行車通往八里、淡水的重要橋梁，適合觀景欣賞水岸風采，不過近期橋梁結構生鏽劣化。新北市高灘處去年底規畫橋梁結構系統性更新，預計今年8月完工，因為採半開放半施工方式，也曾呼籲民眾通行時須注意通行安全。