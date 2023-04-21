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被「魔神仔牽走」？ 高雄失智嬤走失2天警消搜山尋獲

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄79歲梁蔡老婦人，患輕度失智症，有7次離家走失記錄；前天下午，老婦又離家1天未歸，家屬當晚焦急報案，警方和消防員組搜救小組，昨天和今天連2天出動搜救犬和空拍機在鳳梨山搜山，下午傳來好消息，在近紫竹寺5米深邊坡尋獲稍微脫水但意識清醒的老婦人。

小港警分局高松派出所前天晚上7時許，家住小港區的梁蔡老婦人家屬到高松所報案，指老婦人離家後，1天都未返家。

警方接獲家屬報案，一下子認出是轄區經常走失的梁蔡老婦人，由於老婦人患有輕度失智症，曾有7次走失記錄，均被高松所警方尋獲，派出所警員已建檔造冊。

警方研判老婦人可能在平常走失處的鳳梨山附近，因此和消防員組成搜救小組，警義消共21人，連續2天以來，輪番在鳳梨山周圍搜山尋人，消防員並出動空拍機及搜救犬投入搜尋行列。

今天下午4時8分許，消防人員於小港區大潭路往紫竹寺方向旁5米深邊坡，發現失蹤的梁蔡老婦倒臥在邊坡，所幸她意識清楚，經檢視後，身上無明顯外傷，有些許脫水現象，經救護人員處置後送醫，讓家屬放下心中大石。

高雄79歲失智嬤7次走失，這次1天未歸，消防人員出動空拍機搜山2天，今天下午傳來好消息，順利尋獲脫水但意識清楚的老婦人。記者石秀華／翻攝
高雄79歲失智嬤7次走失，這次1天未歸，消防人員出動空拍機搜山2天，今天下午傳來好消息，順利尋獲脫水但意識清楚的老婦人。記者石秀華／翻攝
高雄79歲失智嬤7次走失，這次未歸警消搜山2天，今天下午在紫竹寺邊坡尋獲意識清楚的老婦人。記者石秀華／翻攝
高雄79歲失智嬤7次走失，這次未歸警消搜山2天，今天下午在紫竹寺邊坡尋獲意識清楚的老婦人。記者石秀華／翻攝
高雄79歲失智嬤7次走失，這次未歸警消搜山2天迄未尋獲；圖為消防員帶著搜救犬投入尋人畫面。記者石秀華／翻攝
高雄79歲失智嬤7次走失，這次未歸警消搜山2天迄未尋獲；圖為消防員帶著搜救犬投入尋人畫面。記者石秀華／翻攝
高雄79歲失智嬤7次走失，這次未歸警消搜山2天，今天下午在紫竹寺邊坡尋獲意識清楚的老婦人，讓家屬放下心中大石。記者石秀華／翻攝
高雄79歲失智嬤7次走失，這次未歸警消搜山2天，今天下午在紫竹寺邊坡尋獲意識清楚的老婦人，讓家屬放下心中大石。記者石秀華／翻攝

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