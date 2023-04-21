嘉義3死1傷人倫悲劇 8歲倖存男童暫脫險境

嘉義縣水上鄉南鄉村男持刀殺妻兒後輕生造成3死1重傷人倫悲劇，8歲倖存男童被送到嘉義市聖馬爾定醫院經近3小時開刀搶救，目前於加護病房暫時穩定，但要繼續觀察是否會有併發症產生。

男童上午早上7時左右被救護車送到醫院時，意識清楚，沒有哭鬧，醫師檢視左頸部有處穿刺傷、造成右側氣血胸、臉有發紺現象，電腦斷層檢視沒有傷及動脈，緊急送開刀房搶救。

醫院表示，經過近3個小時手術，男童在上午10點多轉到加護病房，目前還算穩定在睡覺。

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