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北埔綠世界驚傳怪手翻覆湖中 駕駛掙扎後沉入水底

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹北埔鄉綠世界休閒農場今天下午驚傳工安意外，一名怪手駕駛在湖中清淤時，整輛怪手疑重心不穩翻覆，一旁民眾目擊過程但來不及施救，怪手駕駛掙扎後便沉入水中，救援人員潛入水中將人打撈上岸，但駕駛已沒有呼吸心跳，緊急送往台大醫院竹東院區急救。

據了解，這名怪手駕駛楊姓男子（61歲）是由綠世界農場委外清除淤泥作業，楊男從上午持續作業，卻突然在下午1點左右，疑似怪手在湖中重心不穩翻落，楊男當場與怪手一同落水，但並未被怪手壓住。

據目擊民眾稱，案發時看到怪手駕駛事發時曾浮出水面掙扎，但隨後便沉入水下，岸邊民眾立即報警，新竹縣消防局立刻派遣第二大隊、竹東、北埔等多個分隊前往救援，同時派出6名潛水人員到場。

據新竹縣消防局表示，救援第一時間即出動8車16人，潛水人員下水後在湖底採地毯式搜索，尤其在怪手翻覆的四周重點搜尋，終於在下午2點45分找到楊男，立刻將楊男從水中拉起，不過楊男溺水時間過長，上岸後已無呼吸心跳，立即由救護車送往台大生醫醫院竹東院區急救。

落水的楊姓駕駛被救起後已無呼吸心跳，立即送往醫院急救。記者巫鴻瑋／翻攝
落水的楊姓駕駛被救起後已無呼吸心跳，立即送往醫院急救。記者巫鴻瑋／翻攝
怪手翻覆後履帶露出水面，搜救人員潛水在周圍重點搜索。記者巫鴻瑋／翻攝
怪手翻覆後履帶露出水面，搜救人員潛水在周圍重點搜索。記者巫鴻瑋／翻攝

新竹 台大醫院 北埔

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