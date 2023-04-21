高雄7旬失智嬤連走失7次 這次未歸警消搜山2天迄未尋獲

高雄79歲梁蔡老婦人，家住小港區，因患輕度失智症，曾有7次離家後走失記錄，均被警方發現護送返家；前天下午，老婦人又離家，因長達1天未歸，家屬前晚焦急報案，警方和消防員組搜救小組，昨天和今天連2天在鳳梨山搜山，但至今無所獲。

小港警分局高松派出所前天晚上7時許，家住小港區的梁蔡老婦人家屬到高松所報案，指老婦人離家後，1天都未返家。

警方接獲家屬報案，一下子認出是轄區經常走失的梁蔡老婦人，由於老婦人患有輕度失智症，曾有7次走失記錄，均被高松所警方尋獲，派出所警員已建檔造冊。