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高雄7旬失智嬤連走失7次 這次未歸警消搜山2天迄未尋獲

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄79歲梁蔡老婦人，家住小港區，因患輕度失智症，曾有7次離家後走失記錄，均被警方發現護送返家；前天下午，老婦人又離家，因長達1天未歸，家屬前晚焦急報案，警方和消防員組搜救小組，昨天和今天連2天在鳳梨山搜山，但至今無所獲。

小港警分局高松派出所前天晚上7時許，家住小港區的梁蔡老婦人家屬到高松所報案，指老婦人離家後，1天都未返家。

警方接獲家屬報案，一下子認出是轄區經常走失的梁蔡老婦人，由於老婦人患有輕度失智症，曾有7次走失記錄，均被高松所警方尋獲，派出所警員已建檔造冊。

警方研判老婦人可能在平常走失處的鳳梨山附近，因此和消防員組成搜救小組，警義消共21人，連續2天以來，輪番在鳳梨山周圍搜山尋人，消防員並出動空拍機及搜救犬投入搜尋行列，但迄今天下午為止，仍未尋獲。

高雄79歲失智嬤7次走失，這次未歸警消搜山2天迄未尋獲；圖為消防員帶著搜救犬投入尋人畫面。記者石秀華／翻攝
高雄79歲失智嬤7次走失，這次未歸警消搜山2天迄未尋獲；圖為消防員帶著搜救犬投入尋人畫面。記者石秀華／翻攝
高雄79歲失智嬤7次走失，圖為去年6月，她從家中走失，被警方送返家的畫面。但這次1天未歸，警消出動空拍機搜山2天，迄未尋獲。記者石秀華／翻攝
高雄79歲失智嬤7次走失，圖為去年6月，她從家中走失，被警方送返家的畫面。但這次1天未歸，警消出動空拍機搜山2天，迄未尋獲。記者石秀華／翻攝
高雄79歲失智嬤7次走失，這次1天未歸，警消出動空拍機搜山2天，迄未尋獲。記者石秀華／翻攝
高雄79歲失智嬤7次走失，這次1天未歸，警消出動空拍機搜山2天，迄未尋獲。記者石秀華／翻攝
高雄79歲失智嬤7次走失，這次未歸警消搜山2天迄未尋獲；圖為消防員帶著搜救犬投入搜山畫面。記者石秀華／翻攝
高雄79歲失智嬤7次走失，這次未歸警消搜山2天迄未尋獲；圖為消防員帶著搜救犬投入搜山畫面。記者石秀華／翻攝

失智症 消防員

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