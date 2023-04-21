影／男穿女裝汐止康寧街當街露鳥 騎車逃半小時落網稱「壓力大」

陳姓男子昨天穿女裝在新北市涉嫌對落單女子裸露下體後騎機車逃跑，汐止警方獲報依車號追人，不到半小時就順利逮人，並查扣犯案用衣物，警詢後依妨害風化罪嫌函送士林地檢署偵辦。

汐止警方昨天下午4時許接獲林姓女子報案指稱，在汐止區康寧街一處社區公共空間，遇到一名穿裝女裝的變態男子，涉嫌公然對她裸露下體，林女見狀氣得大罵「噁心」、「不要臉」，涉嫌裸露下體男子見女子暴怒連忙騎機車逃跑。

轄區汐止警分局社后派出所接獲林女報案，調閱案發地點周邊監視器畫面，發現穿著女裝騎機車逃跑嫌犯身影，以車追人，於案發後半小時循線逮捕涉案陳姓男子（25歲）到案，並查扣犯案的女用衣物等證物。