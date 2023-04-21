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國1五楊高南下38K火燒車 駕駛停路肩急逃
今天下午蕭姓男子駕車行經國道1號五楊高架道路南下38公里，車頭處突然冒出大量濃煙，蕭男趕緊將車停靠路肩下來查看，沒想到車頭竄出火舌旋即陷入火海。警消獲報派員趕抵布水線灌救，現場沒人受傷、沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待後續警方調查釐清。
據了解，47歲蕭姓男子今天下午1時47分左右，他駕駛一輛汽車沿著國道一號汐五高架路段往南直行，途中行經38公里處車頭冒煙，他急忙把車停靠路肩下來查看。沒想到才一下車，車頭便竄出火舌旋即陷入火海。警消獲報派員趕抵布水線灌救，所幸現場沒人受傷，確切肇事原因及責任歸屬，有待後續警方調查釐清。
新北市政府消防局第二救災救護大隊表示，行進間車輛引擎冒煙，建議停車查看，並放置故障三角錐避免追撞，若有起火情形切勿繼續行駛，應立即撥打119求救，並注意自身安全。
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