嘉義家暴凶殺案2兄弟懷抱音樂夢 10歲哥哥來不及長大完成夢想

嘉義家暴凶殺，2兒懷抱音樂夢，哥哥來不及長大完成夢想。記者呂慧瑜／攝影

嘉義縣水上鄉今早驚傳人倫悲劇，38歲吳姓男子持刀殺害妻小，隨後疑似尋短墜樓，8歲、10歲男童原有大好前途，參加學校管弦、科學社團，最近將培養射箭、高爾夫球興趣，沒想到遇上人倫悲劇，倖存8歲男童傷重仍在加護病房，心靈創傷大恐要很長時間才能平復。

男童校長表示，2個小朋友都很乖巧，長相帥氣英俊，10歲男童參加管弦樂隊，也對科學研究興趣濃厚，8歲男童生性樂觀活潑，前陣子才剛鼓勵母親為他報名射箭、高爾夫球等活動，2名男童原本都有光明正向的未來，沒想到不幸發生憾事。

校長說，今早接獲噩耗，老師第一時間痛哭、無法接受，倖存8歲男童疑遭父親掐脖，臉色紫青有缺氧狀況，目前還在加護病房觀察，復原之路漫長，等傷勢平復將前往探望，協助他走出心靈創傷，預計要很長時間才能復學。

校長透露，平時父母都會帶孩子來上學，但因男童家中工廠工作時間較晚，早上都會比較晚到校，周一開始有異狀，疑男童父母吵架、有家暴情形，男童母親還向老師提出要求，「因爸爸情緒不穩定，不要讓爸爸接小孩」。

校長回想昨天場景說，昨天早上媽媽帶10歲大兒子上學、爸爸帶8歲小兒子上學，在進入學校前，8歲男童一如既往，與爸爸在土地公廟前拜拜，才肯走進學校，一路上有說有笑，看不出異狀，沒想到今天就發生憾事。