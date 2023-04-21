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台88大發交流道追撞大貨車 小貨車司機遭夾扁搶救不治

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

台88快速道路大發交流道東向下匝道處今天上午9時36分許發生追撞車禍，駕駛大貨車的李姓男子下交流道，因前方紅燈，李停車後，後方小貨車未注意，高速追撞，小貨車車頭整個變形凹陷，司機當場被夾擊在駕駛座上，送醫搶救仍宣告不治。

警方指出，今天上午9時36分許，接獲民眾報案，指大寮區台88快速道路大發交流道東向下匝道處有車禍發生，大寮所及交通分隊員警立即到場處理。

警方到場調查發現，當時58歲李姓男子駕駛大貨車，由台88快速道路東向下大發交流道行駛，因前方車流正停等紅燈，李男踩煞車停下，遭一輛小貨車從後方猛烈追撞。

因撞擊力道大，後方小貨車車頭整個變形扭曲，司機慘被夾扁在駕駛座上，經消防救護員破壞車體，將受困司機救出，經送醫搶救，仍於11時30分許，宣告不治。

警方對大貨車李姓駕駛施以酒測，李男無酒駕行為，詳細肇因由警方進一步釐清。

台88大發交流道今天上午9時36分，發生小貨車追撞大貨車車禍，後方司機遭夾扁送醫搶救不治。記者石秀華／翻攝
台88大發交流道今天上午9時36分，發生小貨車追撞大貨車車禍，後方司機遭夾扁送醫搶救不治。記者石秀華／翻攝
台88大發交流道今天上午9時36分，發生小貨車追撞大貨車車禍，後方司機遭夾扁送醫搶救不治。記者石秀華／翻攝
台88大發交流道今天上午9時36分，發生小貨車追撞大貨車車禍，後方司機遭夾扁送醫搶救不治。記者石秀華／翻攝

車禍 酒駕 救護員

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