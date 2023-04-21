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雨中騎機車與大貨車碰撞 女外送員送醫不治

中央社／ 苗栗縣21日電

苗栗縣鍾姓女子冒雨騎機車外送餐點，行經竹南鎮開元路與真如路交叉口，疑因未遵守號誌與游姓男子駕駛的大貨車發生碰撞，鍾女經送醫急救因傷重宣告不治。

苗栗縣警察局竹南分局第五組組長姜名旂今天接受媒體聯訪表示，20日中午接獲通報，竹南鎮開元路與真如路路口發生交通事故，員警趕往發現一輛大貨車沿真如路北往南行駛，與另外一輛由西往東行進的普通重型機車，在路口發生碰撞。

附近居民指出，當時聽到巨大碰撞聲響，出門查看發現女外送員連人帶車橫倒在馬路上，距離碰撞路口滑行約10公尺，且已陷入昏迷，急忙通報警消前往協助。

苗栗縣消防局竹南消防分隊小隊長田志中指出，救護人員抵達第一時間發現女騎士仍有呼吸心跳，立即將傷患固定抬上救護車，送醫途中患者突然失去生命跡象，立即進行CPR，並送往為恭醫院搶救，但仍宣告不治。

大貨車游姓駕駛提供行車記錄器影像向員警表示，自已是綠燈直行，看到機車闖紅燈突然衝出來，根本來不及煞車。

警方調查，雙方均無酒駕情事，將進一步調查釐清肇事原因。

警方呼籲，雨天行車視線不佳，應格外注意行車路況，務必遵守號誌、標誌、標線指示及其他交通法令規定，以維護交通安全。

苗栗縣 外送員 患者

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