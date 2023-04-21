新莊男邊看廟會邊喝酒 他嗨了丟鋁罐…. 繞境隊伍怒了

24歲陳姓男子昨天晚上在新北市新莊區中港路人行道上喝啤酒看繞境，趁著酒興，將啤酒鋁罐往繞境隊伍丟去，差點砸中繞境中的張姓少年。張男認為陳男挑釁衝前打人，被員警攔住雙雙帶回派出所保護管束。陳男酒醒自知行為脫序，連聲向張男致歉，雙方互不提告各自離去。

據了解，24歲陳姓男子沒有固定工作，閒來無事會前去幾處熟識宮廟幫忙。昨天晚上近7時許，新北市新莊區中港福德祠舉行祈福繞境活動，沒想到陳男竟站在新莊區中港路108號前，喝著鋁罐啤酒看廟會遶境。

沒多久陳男喝完啤酒一時興嗨，他將手中的啤酒鋁罐往繞境隊伍丟去，雖沒砸中遶境人群，但罐內殘餘的啤酒卻濺到了16歲張姓少年，張少認為陳男挑釁衝前打人，一旁員警看見上前攔阻壓制，當場帶回兩人返所保護管束，有民眾拍下警方壓制畫面，上傳臉書《黑色豪門企業》。

對此警方表示，陳男酒醒後知悉行為脫序，頻向張姓少年道歉，雙方化解一場誤會彼此互不提告，隨後警方讓兩人離去。