影／ 苗栗女外送員碰撞貨車身亡 路人慈心撐傘護她免雨淋

這波梅雨鋒面帶來的春雨，苗栗縣山區有車輛遭落石砸毀、駕駛幸運逃生外，通霄及竹南接連兩天則傳出有機車與貨車碰撞意外身亡憾事，其中發生在竹南的車禍現場，女外送員傷重倒地時，附近商家見狀紛紛上前幫她撐傘擋雨等待救援，善舉卻也成了溫暖街景，惜傷者送醫最後仍不治。

今天鋒面過後苗栗放晴，但前兩天強降雨造成災情仍讓人心驚膽跳。警方指出，前天下午4點多烏雲滿天，大雨開始落下不久，通霄鎮63歲林姓婦人騎機車沿苗128往烏眉方向行駛，行經通霄交流道路段時，意外撞上停在路肩大貨車車尾，林婦重摔倒地，送醫不幸傷重不治。

另外，竹南鎮市區開元路及真如路口，昨中午也發生44歲鍾姓女外送員，騎車行經路口時疑天雨未注意號誌，與33歲游姓男子駕駛的大榮貨運車發生碰撞，鍾女傷重到院前不治。

網友發出影片，只見當時下著大雨，貨車綠燈直行，外送女騎車經過十字路口時疑未注意燈號，儘管車速不快，雙方碰撞後，女騎士摔落車道；影片引起網友熱議「過綠燈還是減速慢行…」、「遇到這種闖紅燈的真的會衰死」。

事發後，路旁商家見狀上前幫傷者撐傘擋雨等候救護車到場。因天雨視線不佳，為防止衍生其他事故，現場處理員警旋即擺放交通錐、爆閃燈等等警示設備，加以疏導其他車輛，確保用路人安全。