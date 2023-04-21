快訊

瀕死也不想探望！兒拿光遺產就把病危父丟醫院 警察出動才肯接回

「被開51槍土城當舖」傳日前曾被連開3槍？警方這樣說

喝茫多當自己家...派出所警員全裸站值班台 八德分局回應了

影／ 苗栗女外送員碰撞貨車身亡 路人慈心撐傘護她免雨淋

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

這波梅雨鋒面帶來的春雨，苗栗縣山區有車輛遭落石砸毀、駕駛幸運逃生外，通霄及竹南接連兩天則傳出有機車與貨車碰撞意外身亡憾事，其中發生在竹南的車禍現場，女外送員傷重倒地時，附近商家見狀紛紛上前幫她撐傘擋雨等待救援，善舉卻也成了溫暖街景，惜傷者送醫最後仍不治。

今天鋒面過後苗栗放晴，但前兩天強降雨造成災情仍讓人心驚膽跳。警方指出，前天下午4點多烏雲滿天，大雨開始落下不久，通霄鎮63歲林姓婦人騎機車沿苗128往烏眉方向行駛，行經通霄交流道路段時，意外撞上停在路肩大貨車車尾，林婦重摔倒地，送醫不幸傷重不治。

另外，竹南鎮市區開元路及真如路口，昨中午也發生44歲鍾姓女外送員，騎車行經路口時疑天雨未注意號誌，與33歲游姓男子駕駛的大榮貨運車發生碰撞，鍾女傷重到院前不治。

網友發出影片，只見當時下著大雨，貨車綠燈直行，外送女騎車經過十字路口時疑未注意燈號，儘管車速不快，雙方碰撞後，女騎士摔落車道；影片引起網友熱議「過綠燈還是減速慢行…」、「遇到這種闖紅燈的真的會衰死」。

事發後，路旁商家見狀上前幫傷者撐傘擋雨等候救護車到場。因天雨視線不佳，為防止衍生其他事故，現場處理員警旋即擺放交通錐、爆閃燈等等警示設備，加以疏導其他車輛，確保用路人安全。

警方提醒民眾，梅雨季期間，雨天行車應格外注意行車路況，並務必遵守號誌、標誌、標線指示及其他交通法令規定，以維護交通安全。

昨中午車禍現場，竹南警方立即擺放交通錐、爆閃燈等等警示設備，加以疏導其他車輛，確保用路人安全。圖／警方提供
昨中午車禍現場，竹南警方立即擺放交通錐、爆閃燈等等警示設備，加以疏導其他車輛，確保用路人安全。圖／警方提供
昨中午鍾姓女外送員騎車發生車禍摔落車道，傷重倒地不起，附近商家見狀紛紛上前幫她撐傘擋雨等待救援，善舉卻也成了雨中一景。圖／吳傑沐翻攝
昨中午鍾姓女外送員騎車發生車禍摔落車道，傷重倒地不起，附近商家見狀紛紛上前幫她撐傘擋雨等待救援，善舉卻也成了雨中一景。圖／吳傑沐翻攝
前天下午通霄鎮63歲林姓婦人騎機車不慎撞上停在路肩大貨車車尾，林婦送醫不幸身亡。圖／民眾提供
前天下午通霄鎮63歲林姓婦人騎機車不慎撞上停在路肩大貨車車尾，林婦送醫不幸身亡。圖／民眾提供

外送員 梅雨

延伸閱讀

影／大甲媽遶境今晚起駕 外送員車禍感謝媽祖保佑奇蹟

台鐵苗栗車站號誌異常 北上南下部分列車延遲

大學畢業跑外送他嘆「很浪費」 網掀戰：難怪你只領這薪水

雷、大雨交加！苗栗2萬多戶停水 台電搶修4小時復電供水

相關新聞

淡水公寓火警4死 神龕電線釀禍

前天深夜十一時許，新北市淡水區淡海路一棟雙拼舊公寓三樓，客廳神龕竄出大量火煙，警消從屋內救出一家三代八口，遺憾的是有四人...

桃警再出包？派出所驚傳員警酒醉變遛鳥俠

桃園市八德警分局今天爆出某派出所有遛鳥俠，消息一出，引發眾多網友譁然；據悉，該名遛鳥俠是派出所基層幹部，前一天參加餐敘喝...

肉身卡停車場柵欄 高警追至他身上搜出「江南style」

林姓男子昨晨和女友人並排騎車，行經高雄三民區河北一路，遇巡邏員警盤查，林一溜煙落跑，逃至停車場躲藏，肉身卻卡在柵欄處被活...

新莊男邊看廟會邊喝酒 他嗨了丟鋁罐…. 繞境隊伍怒了

24歲陳姓男子昨天晚上在新北市新莊區中港路人行道上喝啤酒看繞境，趁著酒興，將啤酒鋁罐往繞境隊伍丟去，差點砸中繞境中的張姓...

影／ 苗栗女外送員碰撞貨車身亡 路人慈心撐傘護她免雨淋

這波梅雨鋒面帶來的春雨，苗栗縣山區有車輛遭落石砸毀、駕駛幸運逃生外，通霄及竹南接連兩天則傳出有機車與貨車碰撞意外身亡憾事...

影／驚嚇破表！婦人車停路邊沒上鎖 怪男闖入疑意圖行竊

一名婦人昨晚和女兒開車停在台中市沙鹿區路邊，她下車購物未鎖門，一名男子從後車門闖進車內，意圖行竊，婦人發現後報警，清水警...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦