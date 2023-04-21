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影／驚嚇破表！婦人車停路邊沒上鎖 怪男闖入疑意圖行竊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名婦人昨晚和女兒開車停在台中市沙鹿區路邊，她下車購物未鎖門，一名男子從後車門闖進車內，意圖行竊，婦人發現後報警，清水警分局今天表示，已鎖定特定對象追緝中。

婦人將路旁監視器影像PO在臉書沙鹿之美，提醒大家注意安全，強調下車時一定要鎖車門，網友看到畫面都說很誇張，網友說如果歹徒直接劫走車更嚴重。

清水警分局今天表示，昨晚8點30分，沙鹿區成功東街某店家前，報案人尤姓婦人由女兒開車載到此處時，車未熄火即下車購物，1名男子進入車內疑似要竊取財物，尤婦發現並打開車門未發現犯嫌，經掀開後車門男子即跳車逃逸，清水分局獲報後立即到場查處，並依規受理報案後，清查無財物損失，已成立專責小組調閱附近監視器，目前已鎖定1名特定男子將積極查緝到案，釐清相關案情。

台中市沙鹿區成功東街昨晚有婦人車停路邊，未鎖門，不明男子闖入車內。圖／取自臉書沙鹿之美
台中市沙鹿區成功東街昨晚有婦人車停路邊，未鎖門，不明男子闖入車內。圖／取自臉書沙鹿之美

監視器

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