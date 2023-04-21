影／驚嚇破表！婦人車停路邊沒上鎖 怪男闖入疑意圖行竊

一名婦人昨晚和女兒開車停在台中市沙鹿區路邊，她下車購物未鎖門，一名男子從後車門闖進車內，意圖行竊，婦人發現後報警，清水警分局今天表示，已鎖定特定對象追緝中。

婦人將路旁監視器影像PO在臉書沙鹿之美，提醒大家注意安全，強調下車時一定要鎖車門，網友看到畫面都說很誇張，網友說如果歹徒直接劫走車更嚴重。