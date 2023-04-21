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金門水頭聚落暗夜惡火閩宅火煙竄出 2住戶自行逃出

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門縣前水頭的某閩式住宅今天清晨發生火災，現場還看的到火光。圖／金門縣消防局提供
金門縣前水頭的某閩式住宅今天清晨發生火災，現場還看的到火光。圖／金門縣消防局提供

金門縣知名的水頭聚落今天凌晨傳出火警，位於前水頭的某閩式住宅發生火災，現場有火煙冒出情形，消防局絲毫不敢大意，出動各式車輛7車及消防、義消人員16人趕抵現場灌救，火勢不到半小時撲滅，2名居住民眾自行逃出。財物損失及詳細起火原因，由消防局火災調查科進一步鑑定中。

金門縣消防局表示，在今天凌晨0時17分接獲民眾報案，指稱金城鎮前水頭某閩式住宅發生火災，火煙已由屋頂竄出，消防局緊急出動金城、金寧分隊各式車輛7車及職義消人員16人，由第一大隊大隊長陳叁奇率隊前往搶救，在消防及義消人員全力投入搶救下，火勢隨即受到控制，現場無人員傷亡。

消防局也表示，此次火警發生在凌晨，且位於傳統閩式聚落，恐有延燒之虞，消防局絲毫不敢大意，初期指揮官金城分隊小隊長曾以勒立即指揮所屬布署2條水線迅速入室搶救，第一大隊大隊長陳叁奇到場後接替指揮，並指示金寧分隊車組中繼水源，及布署1線入室搶救。

救災人員通力合作下，火勢未延燒擴大，迅速在凌晨0時42分獲得控制，凌晨1時42分撲滅，隨即進行殘火處理，初估燃燒面積約15平方公尺，無人命傷亡。搶救過程中，金水里長黃延良及金城義消顏楷侖、許燕山也到場協助，因現場為閩式建築物，屋內多為木造結構，搶救人員持續針對可能悶燒的地方射水灌救，以避免有復燃情形。

陳叁奇呼籲，家戶應安裝住警器，可於火災初期盡早偵知火災的發生，爭取更充裕的疏散時間；平時養成良好習慣，不隨意棄置菸蒂、菸灰，避免火種不慎掉落或遺留於易燃物，進而引起火災，平時做好減災、防災工作，才能減少災害發生。

金門縣知名的水頭聚落今天凌晨傳出火警，位於前水頭的某閩式住宅發生火災，現場有火煙冒出。圖／金門縣消防局提供
金門縣知名的水頭聚落今天凌晨傳出火警，位於前水頭的某閩式住宅發生火災，現場有火煙冒出。圖／金門縣消防局提供
金門縣前水頭的某閩式住宅今天清晨發生火災，大批職義消人員趕往灌救。圖／金門縣消防局提供
金門縣前水頭的某閩式住宅今天清晨發生火災，大批職義消人員趕往灌救。圖／金門縣消防局提供
金門縣前水頭的某閩式住宅今天清晨發生火災，大批職義消人員趕往灌救。圖／金門縣消防局提供
金門縣前水頭的某閩式住宅今天清晨發生火災，大批職義消人員趕往灌救。圖／金門縣消防局提供

火災 金門

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