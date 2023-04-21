「助戰地醫生回英國」蘆州68歲男被騙匯3萬 警立請行員圈存

68歲李姓男子日前透過LINE通訊軟體認識一名戰地醫師，對方誆以想要回英國卻沒錢為由，商協李男前往銀行匯款3萬元。行員發現匯款帳戶為「衍生管制帳戶」又被通報警示帳戶，立即通報警方到場協處。警方到場確認是詐騙伎倆，當場協請行員進行圈存動作，斷絕該筆款項遭提領可能。

經調查，68歲李男從事服務業相關工作，這個月11日，他透過LINE通訊軟體認識一名人在葉門的戰地醫師。兩人互動閒聊近1周。17日當天戰地醫生突然LINE訊息向他訴苦「戰地打仗非常辛苦，需要很多資金…..」並提出想返回英國，但機票費用需要5萬元台幣沒錢可買。

李男同情願意捐助3萬元助醫生回國，詐團一聽魚已上鉤特別交代李男，要他必須到指定銀行使用「無摺存款」匯款，藉以規避匯款金流遭警查緝。李男沒有懷疑，當天下午3時許來到新北市五股區中興路一段合作金庫，將3萬元匯存到指定帳號。

行員將錢存入李男所匯帳戶，發現該匯存帳號不但是「衍生管制帳戶」還已被通報為警示帳戶，立即通報警方到場協處。蘆洲警分局更寮所警員蔡立楷、楊育昇獲報趕抵，檢視李男與對方LINE對話訊息，確認又是詐騙伎倆，當場勸告李男不要匯款，但3萬元已存入該詐騙帳戶，警方立即協請行員進行圈存動作，斷絕該筆款項遭提領可能。

蘆洲警分局呼籲，網路交友須警慎，多一分細心多一分查證，即可避免遭受詐騙之危害，也可撥打110或165反詐騙專線諮詢求證。