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暴走男闖民宅拿砧板猛砸 老翁慘被打破頭滿臉血

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣鹿港鎮郭姓7旬老翁昨天下午1時許，吃完中餐在家休息，突遭30歲男子闖入，指老翁拿走他東西，老翁否認，對方即拿起老翁家的砧板，把老翁砸得頭破血流，現場多處血跡斑斑，警方據報趕到現場，將男子以現行犯逮捕，依傷害、闖入住宅及毀損等罪嫌移送法辦。

警方指出，男子供稱，他將機車停放在老翁家前面，去超商回來後，卻發現機車上的東西不見了，懷疑是被老翁拿走，要老翁還，雙方一言不合才打起來。至於男子指稱被拿什麼東西，則未明說。

郭姓老翁的女兒則否認男子的說法，表示父親與這名男子完全不認識，父親當時自家一樓客廳吃完中餐休息，卻莫名其妙遭男子指責拿走東西，進而被打到頭破血流，父親無法還手，只能往外逃，但男子卻一直追打，連砧板斷裂成好幾塊，從客廳滴到騎樓都是血跡斑斑。

事發時，老翁鄰居發現激烈打鬧聲，立即向鹿港派出所報案，員警趕到時，動手的男子情緒仍然很激動，當場依現行犯逮捕。

老翁家屬則質疑男子是街頭隨機打人，堅持提出傷害告訴，鹿港警方將男子以現行犯逮捕，依傷害、闖入住宅及毀損等罪嫌移送法辦，並將了解男子的身心狀況，以釐清案情。

郭姓老翁的家中血跡斑斑。圖／民眾提供
郭姓老翁的家中血跡斑斑。圖／民眾提供
郭姓老翁被砸得頭破血流。圖／民眾提供
郭姓老翁被砸得頭破血流。圖／民眾提供
郭姓老翁的家中及騎樓血跡斑斑。圖／民眾提供
郭姓老翁的家中及騎樓血跡斑斑。圖／民眾提供
男子行凶的砧板斷成幾塊，現場血跡斑斑。圖／民眾提供
男子行凶的砧板斷成幾塊，現場血跡斑斑。圖／民眾提供

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