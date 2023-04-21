嘉義男殺妻兒後輕生 1家4口3死次子送醫急救 鄰居還原凶案經過

嘉義水上鄉南鄉村牛稠埔今傳凶殺案，一家4口只有8歲小兒子生還，據鄰居透露，吳男懷疑妻子外遇，才會引發殺機，當晚吳男被鎖門外，拿梯子爬上二樓，痛下殺手，還傳訊息給自己父親，要帶走小孩，10歲兒子和妻子都亡命刀下，隨後吳男便墜樓尋短。

南鄉村長謝魏雪鳳說，夫妻平時相處和睦，出來倒垃圾會和鄰居聊天，家中經濟也不錯，在家旁工作室做聚寶盆工藝，房子是女生的媽媽買的，送給一家四口住，早上帶小孩去讀書，平時生活簡單。

鄰居推測，當晚男子一如既往在家旁工作室工作到凌晨，要進屋時發現大門已上鎖，再加上懷疑妻子外遇許久，憤而搬來梯子，從2樓破窗而入，痛下殺手，隨後再從二樓墜樓尋短。

謝魏雪鳳說，她到場時發現，男生的媽媽牽著兒子的手說，媳婦就是有客兄，兒子發現才會受不了，造成一家3口死亡悲劇，幸好還有給她留一個孫子。

嘉義水上鄉南鄉村牛稠埔3死1傷重大命案，警方到場封鎖現場，調查發現，38歲吳姓男子、30歲林姓女子及10歲男童都死亡，僅剩8歲男童存活，目前已送嘉義聖馬爾定醫院。

中庄所長黃俊傑說，今天凌晨5點多接獲疑似自殺報案，吳男陳屍一樓庭院，現場大門深鎖，會同消防隊破門，發現林女及10歲男童死在二樓，請偵查隊、鑑識人員釐清案情，初步判斷無經濟問題，後續會再詢問家屬釐清案情。

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嘉義凶殺案3死1傷，昨晚男主人進不了門，架梯爬上2樓後殺害妻兒後墜樓，警方在現場採證。記者呂慧瑜／攝影