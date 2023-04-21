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組織集團涉暴力恐嚇取財 南警逮8人送辦

中央社／ 台南21日電

台南市警察局永康分局今天宣布破獲竹聯幫信堂台南分堂勢力的暴力恐嚇取財集團，警方兵分12路在新北、苗栗、台南同步搜索，逮捕8人到案，移送法辦。

台南市警局永康分局今天告訴中央社記者，42歲蔡姓男子吸收竹聯幫信堂台南分堂護法35歲程姓男子為小弟，擴大台南勢力，由蔡男在幕後指揮，程男擔任組織幹部，招攬20多名小弟，共組暴力恐嚇取財集團。

警方說，此集團成員外出攜帶刀槍火併，多以詐欺大筆借款及貨物後敲詐勒索，或以暴力、持槍恐嚇等方式逼迫被害人自認損失，從中恐嚇取財牟取暴利，由蔡、程2人設局多名被害人，巧立名目，再以恐嚇、毆打、妨害自由等暴力手段犯案，獲利新台幣數百萬元。

檢警專案小組蒐證後，19日兵分12路在新北、苗栗、台南同步搜索，查扣本票、權利車讓渡書、帳簿、提款卡、斧頭、狼牙棒、武士刀、瓦斯槍、鎮暴槍、信號槍、甩棍、K他命等物，且逮捕蔡男、程男等8人到案。

警方訊後，依組織犯罪條例、槍砲、恐嚇取財等罪嫌移送台南地檢署偵辦，且持續追查在逃共犯，擴大偵辦。

台南 恐嚇 竹聯幫

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