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水上鄉凶殺案男殺妻兒後輕生 岳母：女婿疑女兒外面有男人

聯合報／ 記者魯永明黃于凡呂慧瑜／嘉義即時報導

嘉義水上鄉南鄉村牛稠埔2層樓透天厝，傳3死1傷重大命案，南鄉村長謝魏雪鳳說，死者夫妻及2名就讀小五、小二兒子，2年前從隔壁中埔鄉搬來居住，凶手主人吳姓男子，出事前傳簡訊給父親，帶走兒子不給家人負擔，沒想到傳出悲劇。

謝魏雪鳳表示，第2鄰女鄰長介紹吳男妻子，買南鄉村住家，38歲吳男與30歲妻子及10歲、8歲的2名兒子2年前搬來住，吳男從事木雕聚寶瓶工作，2名兒子在中埔鄉某國校就讀，早上發現吳男夫妻及10歲兒子死亡，8歲兒子送聖馬醫院救治。

吳男岳母跟村長說，女婿疑女兒外面有男人，爆發口角，引發吳男動手殺妻兒再尋短。警方說，吳姓男子倒屋外血泊，父親發現報案，消防到場時已OHCA，阿公研判，屋內應該還有人。

當時一樓大門上鎖，消防人員持破壞器材破門而入，在一樓沒發現人，上二樓後對房間破門，但卻打不開，是8歲小孩自行開門，當時媽媽地上躺著，另一名歲小孩靠在牆上都已死亡，8歲小孩穿刺傷送聖馬爾定醫院，目前在開刀房，姑姑陪同。

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嘉義水上鄉南鄉村牛稠埔2層樓透天厝，今傳3死1傷重大命案。記者呂慧瑜／攝影
嘉義水上鄉南鄉村牛稠埔2層樓透天厝，今傳3死1傷重大命案。記者呂慧瑜／攝影
嘉義水上鄉南鄉村牛稠埔2層樓透天厝，今傳3死1傷重大命案。記者呂慧瑜／攝影
嘉義水上鄉南鄉村牛稠埔2層樓透天厝，今傳3死1傷重大命案。記者呂慧瑜／攝影

兒子

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